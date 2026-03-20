עימותים פרצו בסווידא בין כוחות המשטר הסורי לדרוזים; צה"ל תקף בתגובה

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי ארה"ב עשויה להסיר זמנית סנקציות מעל נפט איראני שכבר נמצא במכליות, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע העולמי ולייצב את שוקי האנרגיה