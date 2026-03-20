התקיפות כוונו לעבר מפקדה ואמצעי לחימה במחנות צבאיים של המשטר הסורי בדרום המדינה; הדרוזים והמשטר מציגים גרסאות שונות בנוגע לסיבות לפרוץ העימותים
דורון פסקין | 20 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
עימותים פרצו בסווידא בין כוחות המשטר הסורי לדרוזים; צה"ל תקף בתגובה
לפי דיווחים בתקשורת הערבית, החל מערב יום רביעי האחרון ועד יום חמישי התרחשו באזור סווידא, מעוז הדרוזים בסוריה, עימותים אלימים בין כוחות המשטר הסורי לבין אנשי "המשמר הלאומי" – המיליציה הדרוזית הנאמנה למנהיג הרוחני של העדה, חכמת אל-הג'רי.
הבוקר הודיע צה"ל כי בעקבות האירועים, שבמהלכם הותקפו אזרחים דרוזים במרחב סווידא, תקף במהלך הלילה מפקדה ואמצעי לחימה במחנות צבאיים של המשטר הסורי בדרום המדינה.
בהודעת דובר צה"ל נמסר: "צה"ל לא יאפשר פגיעה בדרוזים בסוריה וימשיך לפעול להגנתם. צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בדרום סוריה ויפעל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו