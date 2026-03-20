צוות מגזין אפוק | 20 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב נערכת לשלוח כוח נוסף של הצי וחיל הנחתים למזרח התיכון

על פי דיווח בעיתון The Epoch Times, ארה"ב נערכת לשלוח למזרח התיכון כוח ימי נוסף של הצי האמריקני וחיל הנחתים, על רקע הלחימה המתמשכת מול איראן. הדיווח מתבסס על מקור צבאי אמריקני המעורה בפרטים.

לפי הפרסום, הכוח המיועד לצאת מהחוף המערבי של ארה"ב כולל את קבוצת האוניות האמפיבית של ה-USS Boxer ואת כוח המשלוח ה-11 של המארינס. מדובר בכוח משולב של הצי וחיל הנחתים, המסוגל לבצע פעולות נחיתה מהים, להפעיל כוח קרקעי, לספק מענה לוגיסטי ולהוציא לפועל גם תקיפות אוויריות.

לפי ההערכה שצוטטה בדיווח, כוח כזה עשוי לכלול כ-5,000 מלחים ולוחמי מארינס. אם אכן ייפרס באזור, הוא יצטרף לכ-50 אלף חיילים אמריקנים שכבר מוצבים במזרח התיכון, בעת שהמלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן נמשכת.

הצבא הימי של ארה״ב במהלך אימון באוקיינוס השקט

הצי האמריקני במהלך אימון באוקיינוס השקט, 27 בפברואר 2026 | צילום: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicole Stuart, via DVIDS

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
אירופה, יפן וקנדה: "מוכנות לתרום למאמצים מתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך המצר"

דורון פסקין

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, קנדה ויפן פרסמו הצהרה חריפה נגד הפעולות בהן נוקטת איראן והצהירו: "ננקוט צעדים נוספים לייצוב שוקי האנרגיה, כולל עבודה עם מדינות מפיקות מסוימות כדי להגדיל את התפוקה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
וושינגטון שוקלת לשחרר נפט איראני שבדרכו לשווקים כדי לבלום את הזינוק במחירים

צוות מגזין אפוק

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי ארה"ב עשויה להסיר זמנית סנקציות מעל נפט איראני שכבר נמצא במכליות, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע העולמי ולייצב את שוקי האנרגיה

מתקני QatarEnergy בראס לאפן, 2 במרץ 2026
מנכ"ל QatarEnergy: מתקפות איראניות פגעו ב-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר

צוות מגזין אפוק

חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר הודיעה כי היא עשויה שלא לעמוד בהתחייבויות שלה לאספקת גז נוזלי בחוזים ארוכי טווח לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין – לתקופה שעלולה להגיע לעד חמש שנים

ניידות של משטרת בחריין, 5 באפריל 2016
דיווח קטארי: איראן מנסה להוציא לפועל פיגועים במדינות המפרץ

יוני בן מנחם

לפי דיווח באתר הקטארי "אלח'ליג און ליין", מדינות המפרץ הגבירו את מאמצי הסיכול בעקבות חשיפת תאי ריגול ופעילות חשודה המיוחסים לאיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, במהלך מסיבת העיתונאים היום
טראמפ: "ראינו הרבה עריקות צבאיות באיראן"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת יפן בבית הלבן. מזכיר האוצר, סקוט בסנט ציין: "ראינו איך הם מעבירים את הכסף שלהם מחוץ למדינה. אנחנו באים לקחת את זה. אנחנו נחזיר את זה לעם האיראני"

