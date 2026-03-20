ארה"ב נערכת לשלוח כוח נוסף של הצי וחיל הנחתים למזרח התיכון

על פי דיווח בעיתון The Epoch Times, ארה"ב נערכת לשלוח למזרח התיכון כוח ימי נוסף של הצי האמריקני וחיל הנחתים, על רקע הלחימה המתמשכת מול איראן. הדיווח מתבסס על מקור צבאי אמריקני המעורה בפרטים.

לפי הפרסום, הכוח המיועד לצאת מהחוף המערבי של ארה"ב כולל את קבוצת האוניות האמפיבית של ה-USS Boxer ואת כוח המשלוח ה-11 של המארינס. מדובר בכוח משולב של הצי וחיל הנחתים, המסוגל לבצע פעולות נחיתה מהים, להפעיל כוח קרקעי, לספק מענה לוגיסטי ולהוציא לפועל גם תקיפות אוויריות.