אירופה, יפן וקנדה: "מוכנות לתרום למאמצים מתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך המצר"

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, קנדה ויפן פרסמו הצהרה חריפה נגד הפעולות בהן נוקטת איראן והצהירו: "ננקוט צעדים נוספים לייצוב שוקי האנרגיה, כולל עבודה עם מדינות מפיקות מסוימות כדי להגדיל את התפוקה"
דורון פסקין | 19 במרץ 2026
בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד ויפן הודיעו היום כי הן מוכנות "לתרום למאמצים מתאימים" כדי להבטיח מעבר בטוח במצר הורמוז, על רקע ההסלמה מול איראן והפגיעה הגוברת בתנועת הסחר והאנרגיה במפרץ.
בהצהרה הרשמית, שפורסמה תחילה בשם שש המדינות ובהמשך עודכנה כך שגם קנדה הצטרפה אליה, נכתב כי המדינות "מגנות בחריפות הרבה ביותר את ההתקפות האחרונות של איראן על כלי שיט מסחריים בלתי חמושים במפרץ, את ההתקפות על תשתיות אזרחיות, ובהן מתקני נפט וגז, ואת הסגירה דה-פקטו של מצר הורמוז בידי הכוחות האיראניים.
"אנו מביעים דאגה עמוקה מן ההסלמה בעימות. אנו קוראים להפסיק מיידית את האיומים, את הנחת המוקשים, את תקיפות הכטב"מים והטילים, ואת הניסיונות האחרים לחסום את המצר בפני שיט מסחרי, ולציית להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2817".
