אירופה, יפן וקנדה: "מוכנות לתרום למאמצים מתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך המצר"

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד ויפן הודיעו היום כי הן מוכנות "לתרום למאמצים מתאימים" כדי להבטיח מעבר בטוח במצר הורמוז, על רקע ההסלמה מול איראן והפגיעה הגוברת בתנועת הסחר והאנרגיה במפרץ.

בהצהרה הרשמית, שפורסמה תחילה בשם שש המדינות ובהמשך עודכנה כך שגם קנדה הצטרפה אליה, נכתב כי המדינות "מגנות בחריפות הרבה ביותר את ההתקפות האחרונות של איראן על כלי שיט מסחריים בלתי חמושים במפרץ, את ההתקפות על תשתיות אזרחיות, ובהן מתקני נפט וגז, ואת הסגירה דה-פקטו של מצר הורמוז בידי הכוחות האיראניים.