נתניהו: "לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים בה נשא נאומים בעברית ובאנגלית, וענה על שאלות של כתבים מהתקשורת הזרה. מצורף סיכום עיקרי דבריו:
• אנחנו ממוקדים בשלוש מטרות: ריסוק תוכנית הגרעין של איראן, ריסוק התוכנית הבליסטית של איראן ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו.
• אנחנו פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו.
