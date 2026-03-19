שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי ארה"ב עשויה להסיר זמנית סנקציות מעל נפט איראני שכבר נמצא במכליות, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע העולמי ולייצב את שוקי האנרגיה

צוות מגזין אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

וושינגטון שוקלת לשחרר נפט איראני שבדרכו לשווקים כדי לבלום את הזינוק במחירים

ארה"ב שוקלת להקל זמנית על סנקציות על נפט איראני שכבר נמצא בדרכו לשווקים הבין-לאומיים, בניסיון להגדיל את ההיצע ולמתן את העליות החדות במחירי האנרגיה. כך אמר היום שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט.

לדברי בסנט, המבצע הצבאי המתמשך של ארה"ב וישראל נגד איראן שיבש את זרימת הנפט הגולמי והגז הטבעי דרך מצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט החשובים ביותר לשוק האנרגיה העולמי. אף שנרשמה תנועה מסוימת במעבר הימי הצר, הוא ציין כי לא היה בכך די כדי לבלום את הזינוק במחירים.

בריאיון ל"פוקס ביזנס" אמר בסנט כי הסרת הסנקציות מעל נפט איראני שכבר "תקוע" על גבי מכליות עשויה להזרים לשוק כ-140 מיליון חביות. "מדובר בכמות ששווה לכ-10 ימים עד שבועיים של אספקה (מחסור זמני של 14-10 מיליון חביות ביום עקב השיבוש בהורמוז), שהאיראנים ניסו לשווק, וכולה הייתה מיועדת לסין", אמר. לדבריו, "בפועל נשתמש בחביות האיראניות נגד האיראנים, כדי לשמור על מחירים נמוכים ב-10 עד 14 הימים הקרובים, בזמן שהמערכה נמשכת".

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026 | צילום: Madalina Kilroy/The Epoch Times

