וושינגטון שוקלת לשחרר נפט איראני שבדרכו לשווקים כדי לבלום את הזינוק במחירים

ארה"ב שוקלת להקל זמנית על סנקציות על נפט איראני שכבר נמצא בדרכו לשווקים הבין-לאומיים, בניסיון להגדיל את ההיצע ולמתן את העליות החדות במחירי האנרגיה. כך אמר היום שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט.

לדברי בסנט, המבצע הצבאי המתמשך של ארה"ב וישראל נגד איראן שיבש את זרימת הנפט הגולמי והגז הטבעי דרך מצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט החשובים ביותר לשוק האנרגיה העולמי. אף שנרשמה תנועה מסוימת במעבר הימי הצר, הוא ציין כי לא היה בכך די כדי לבלום את הזינוק במחירים.