חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר הודיעה כי היא עשויה שלא לעמוד בהתחייבויות שלה לאספקת גז נוזלי בחוזים ארוכי טווח לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין – לתקופה שעלולה להגיע לעד חמש שנים

צוות מגזין אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

מנכ"ל QatarEnergy: מתקפות איראניות פגעו ב-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר

חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר, QatarEnergy, עשויה שלא לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת חוזים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי נוזלי (LNG) לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין, בעקבות מתקפות איראניות שפגעו במתקניה – כך אמר היום מנכ"ל החברה ושר המדינה לענייני אנרגיה של קטאר, סעד אל-כעבי.

לדברי אל-כעבי, המתקפות השביתו כ-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר, וגרמו להפסדי הכנסות מוערכים של כ-20 מיליארד דולר בשנה. הוא הוסיף כי החברה תיאלץ להכריז על מצב של "כוח עליון" (force majeure) בחוזים ארוכי הטווח הנוגעים לאספקת גז למדינות באירופה ובאסיה, לתקופה שעלולה להימשך עד חמש שנים.

"מדובר בחוזים ארוכי טווח שעליהם אנחנו חייבים להכריז על כוח עליון. כבר הכרזנו בעבר, אבל אז היה מדובר בפרק זמן קצר יותר. עכשיו זה יהיה לכל התקופה שתידרש", אמר.

מתקני QatarEnergy בראס לאפן, 2 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
וושינגטון שוקלת לשחרר נפט איראני שבדרכו לשווקים כדי לבלום את הזינוק במחירים

צוות מגזין אפוק

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי ארה"ב עשויה להסיר זמנית סנקציות מעל נפט איראני שכבר נמצא במכליות, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע העולמי ולייצב את שוקי האנרגיה

ניידות של משטרת בחריין, 5 באפריל 2016
דיווח קטארי: איראן מנסה להוציא לפועל פיגועים במדינות המפרץ

יוני בן מנחם

לפי דיווח באתר הקטארי "אלח'ליג און ליין", מדינות המפרץ הגבירו את מאמצי הסיכול בעקבות חשיפת תאי ריגול ופעילות חשודה המיוחסים לאיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, במהלך מסיבת העיתונאים היום
טראמפ: "ראינו הרבה עריקות צבאיות באיראן"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת יפן בבית הלבן. מזכיר האוצר, סקוט בסנט ציין: "ראינו איך הם מעבירים את הכסף שלהם מחוץ למדינה. אנחנו באים לקחת את זה. אנחנו נחזיר את זה לעם האיראני"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת': "אין לוח זמנים, אבל אנחנו בהחלט במסלול"

אורן שלום

שר המלחמה האמריקני הבהיר במסיבת עיתונאים כי "המטרות נותרו זהות" לתחילת המבצע. לדבריו, "המשטר האיראני מנסה להדק שליטה באינטרנט; אנחנו יודעים לעקוף זאת"

תקיפה איראנית על מכלי אחסון נפט באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026
איראן ממשיכה בתקיפות על תשתיות אנרגיה במפרץ

צוות אפוק

דיווחים באיראן, קטאר וכווית על תקיפות כלפי מתקני נפט וגז. מחירי הנפט רשמו הבוקר עליות בשווקים

תיעוד מהנפילה בבתי הזיקוק בחיפה | צילום: דוברות כבאות והצלה
ארבעה פצועים בפגיעה ישירה בקריית שמונה; נפילה בבתי הזיקוק בחיפה

צוות מגזין אפוק

מדיווחים ראשונים עולה כי אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים מבתי הזיקוק; דוברות מד"א דיווחה על ארבעה פצועים: אחד קשה, אחד בינוני ושניים במצב קל | דיווח מתעדכן

