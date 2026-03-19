מנכ"ל QatarEnergy: מתקפות איראניות פגעו ב-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר

חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר, QatarEnergy, עשויה שלא לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת חוזים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי נוזלי (LNG) לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין, בעקבות מתקפות איראניות שפגעו במתקניה – כך אמר היום מנכ"ל החברה ושר המדינה לענייני אנרגיה של קטאר, סעד אל-כעבי.

לדברי אל-כעבי, המתקפות השביתו כ-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר, וגרמו להפסדי הכנסות מוערכים של כ-20 מיליארד דולר בשנה. הוא הוסיף כי החברה תיאלץ להכריז על מצב של "כוח עליון" (force majeure) בחוזים ארוכי הטווח הנוגעים לאספקת גז למדינות באירופה ובאסיה, לתקופה שעלולה להימשך עד חמש שנים.