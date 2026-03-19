חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר הודיעה כי היא עשויה שלא לעמוד בהתחייבויות שלה לאספקת גז נוזלי בחוזים ארוכי טווח לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין – לתקופה שעלולה להגיע לעד חמש שנים
צוות מגזין אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
מנכ"ל QatarEnergy: מתקפות איראניות פגעו ב-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר
חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר, QatarEnergy, עשויה שלא לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת חוזים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי נוזלי (LNG) לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין, בעקבות מתקפות איראניות שפגעו במתקניה – כך אמר היום מנכ"ל החברה ושר המדינה לענייני אנרגיה של קטאר, סעד אל-כעבי.
לדברי אל-כעבי, המתקפות השביתו כ-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר, וגרמו להפסדי הכנסות מוערכים של כ-20 מיליארד דולר בשנה. הוא הוסיף כי החברה תיאלץ להכריז על מצב של "כוח עליון" (force majeure) בחוזים ארוכי הטווח הנוגעים לאספקת גז למדינות באירופה ובאסיה, לתקופה שעלולה להימשך עד חמש שנים.
"מדובר בחוזים ארוכי טווח שעליהם אנחנו חייבים להכריז על כוח עליון. כבר הכרזנו בעבר, אבל אז היה מדובר בפרק זמן קצר יותר. עכשיו זה יהיה לכל התקופה שתידרש", אמר.
