טראמפ: "ראינו הרבה עריקות צבאיות באיראן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נפגש היום בבית הלבן עם ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, וקיים איתה מסיבת עיתונאים משותפת.

במהלך מסיבת העיתונאים התייחס טראמפ לתקיפה הישראלית אתמול על שדה הגז "דרום פארס" באיראן: "אמרתי לנתניהו לא לעשות את זה והוא עשה את זה. אנחנו מתואמים, אנחנו מסתדרים נהדר. לפעמים הוא יעשה משהו, ואם אני לא אוהב את זה אז אנחנו לא נעשה את זה יותר".