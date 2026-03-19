נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת יפן בבית הלבן. מזכיר האוצר, סקוט בסנט ציין: "ראינו איך הם מעבירים את הכסף שלהם מחוץ למדינה. אנחנו באים לקחת את זה. אנחנו נחזיר את זה לעם האיראני"
טראמפ: "ראינו הרבה עריקות צבאיות באיראן"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נפגש היום בבית הלבן עם ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, וקיים איתה מסיבת עיתונאים משותפת.
במהלך מסיבת העיתונאים התייחס טראמפ לתקיפה הישראלית אתמול על שדה הגז "דרום פארס" באיראן: "אמרתי לנתניהו לא לעשות את זה והוא עשה את זה. אנחנו מתואמים, אנחנו מסתדרים נהדר. לפעמים הוא יעשה משהו, ואם אני לא אוהב את זה אז אנחנו לא נעשה את זה יותר".
על רקע דרישתו של טראמפ למדינות נוספות לשלוח כוחות לסייע במצר הורמוז, נשאל טראמפ על הציפייה שלו מיפן: "אני מצפה מיפן להתגייס כי יש לנו סוג כזה של מערכת יחסים ואנחנו מתגייסים עבור יפן. יש לנו ארבעים וחמישה אלף חיילים ביפן. אנחנו מוציאים הרבה כסף על יפן, והייתה לנו מערכת יחסים כזו. אני לא מופתע שהם יתגייסו.
