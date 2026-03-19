לפי דיווח באתר הקטארי "אלח'ליג און ליין", מדינות המפרץ הגבירו את מאמצי הסיכול בעקבות חשיפת תאי ריגול ופעילות חשודה המיוחסים לאיראן
יוני בן מנחם | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח קטארי: איראן מנסה להוציא לפועל פיגועים במדינות המפרץ
מדינות המפרץ מגבירות בימים האחרונים את מאמצי הסיכול והמודיעין שלהן, בעקבות חשיפת שורת תאי ריגול ופעילות חשודה המיוחסים לאיראן ולשלוחותיה באזור – כך דווח הבוקר באתר הקטארי "אלח'ליג און ליין".
האתר ציין כי על רקע ההסלמה האזורית, פועלות מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ להגברת המעקב אחר פעילות איראנית חשודה. במסגרת זו, הן מנטרות תקשורת, עוקבות אחר רשתות ריגול ומעמיקות את שיתוף הפעולה המודיעיני ביניהן. מוקדי הפעילות כוללים מתקני אנרגיה, תשתיות אזרחיות ואתרים צבאיים רגישים.
לפי גורמי ביטחון במפרץ שצוטטו בדיווח, מדובר בניסיון מתמשך לאסוף מידע רגיש על מתקנים אסטרטגיים, ואף להוציא לפועל פעולות חבלה ופיגועים, כחלק מהמאבק האזורי. לדבריהם, התיאום בין מדינות המפרץ צפוי להמשיך ולהתהדק, בניסיון לבלום את האיום ולשמור על היציבות האזורית.
