דיווח קטארי: איראן מנסה להוציא לפועל פיגועים במדינות המפרץ

מדינות המפרץ מגבירות בימים האחרונים את מאמצי הסיכול והמודיעין שלהן, בעקבות חשיפת שורת תאי ריגול ופעילות חשודה המיוחסים לאיראן ולשלוחותיה באזור – כך דווח הבוקר באתר הקטארי "אלח'ליג און ליין".

האתר ציין כי על רקע ההסלמה האזורית, פועלות מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ להגברת המעקב אחר פעילות איראנית חשודה. במסגרת זו, הן מנטרות תקשורת, עוקבות אחר רשתות ריגול ומעמיקות את שיתוף הפעולה המודיעיני ביניהן. מוקדי הפעילות כוללים מתקני אנרגיה, תשתיות אזרחיות ואתרים צבאיים רגישים.