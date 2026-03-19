כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר המלחמה האמריקני הבהיר במסיבת עיתונאים כי "המטרות נותרו זהות" לתחילת המבצע. לדבריו, "המשטר האיראני מנסה להדק שליטה באינטרנט; אנחנו יודעים לעקוף זאת"

אורן שלום | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הגסת': "אין לוח זמנים, אבל אנחנו בהחלט במסלול"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים של ארה"ב, גנרל דן קיין, והתייחס ללחימה באיראן.

הגסת' ציין כי "המטרות שלנו, כפי שניתנו ישירות מהנשיא שלנו בגישת 'אמריקה תחילה', נשארות בדיוק כפי שהיו ביום הראשון: להשמיד טילים ומשגרים ואת תעשיית הביטחון של איראן כדי שלא יוכלו לבנות מחדש; להשמיד את הצי שלהם; ולוודא שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. אלו המטרות, ללא שינוי, ממוקדות ועל פי התוכנית".

הגסת' פנה בדבריו לכלי התקשורת: "לאנשי התקשורת הפטריוטים. אף אחד לא יכול לספק שלמות בזמן מלחמה. אבל דווחו את המציאות: אנחנו מנצחים באופן מכריע ועל פי התנאים שלנו.

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפה איראנית על מכלי אחסון נפט באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026
איראן ממשיכה בתקיפות על תשתיות אנרגיה במפרץ

צוות אפוק

דיווחים באיראן, קטאר וכווית על תקיפות כלפי מתקני נפט וגז. מחירי הנפט רשמו הבוקר עליות בשווקים

עשן מיתמר בעקבות מתקפה איראנית בבחריין, 12 במרץ 2026
נמשכות התקיפות האיראניות על תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ

צוות מגזין אפוק

קטאר הכריזה על הנספחים הצבאיים והביטחוניים בשגרירות איראן בדוחא ועל צוותיהם כ"אישיות בלתי רצויה" וגירשה אותם משטחה; מחיר הנפט בשווקים עלה הבוקר | דיווח מתעדכן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 במרץ 2026
טראמפ: "אם איראן תתקוף שוב את שדות הגז של קטאר, נשמיד את כל שדה דרום פארס"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען הלילה כי ארה"ב לא ידעה על התקיפה הישראלית על שדה הגז האיראני והצהיר כי לא "יבוצעו עוד תקיפות מצד ישראל בנוגע לשדה דרום פארס"

מעבר הגבול מעבר ג'דידת יאבוס
עשרות אסירים סורים הועברו מלבנון לסוריה במסגרת הסכם בין שתי המדינות

דורון פסקין

לפי דיווחים מלבנון וסוריה, הצעד נועד להקל על העומס במערכת הכליאה בלבנון, אך עשוי גם לשמש כמנוף לחיזוק היחסים הדיפלומטים בין המדינות

שדה הגז "דרום פארס", 19 בנובמבר 2015
בירושלים מבהירים: התקיפה הישראלית על שדה הגז היא מסר ישיר בעקבות הפעולות האיראניות

יוני בן מנחם

התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" תואמה עם ארה"ב, אך בוצעה על ידי ישראל, מסרו גורמים מדיניים בכירים לאפוק. לדבריהם, המהלך מגביר את הלחץ על המשטר ומעביר מסר גם לציבור האיראני: המשטר אינו יכול להגן על המשאבים עליהם נשענת הכלכלה

שדה הגז "דרום פארס", 19 בנובמבר 2015
ישראל תקפה שדה גז איראני

צוות אפוק

שדה הגז דרום פארס שהותקף משותף לאיראן ולקטאר. בעקבות התקיפה, מחירי הנפט זינקו

שתפו: