הגסת': "אין לוח זמנים, אבל אנחנו בהחלט במסלול"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים של ארה"ב, גנרל דן קיין, והתייחס ללחימה באיראן.

הגסת' ציין כי "המטרות שלנו, כפי שניתנו ישירות מהנשיא שלנו בגישת 'אמריקה תחילה', נשארות בדיוק כפי שהיו ביום הראשון: להשמיד טילים ומשגרים ואת תעשיית הביטחון של איראן כדי שלא יוכלו לבנות מחדש; להשמיד את הצי שלהם; ולוודא שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. אלו המטרות, ללא שינוי, ממוקדות ועל פי התוכנית".