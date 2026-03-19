דיווחים באיראן, קטאר וכווית על תקיפות כלפי מתקני נפט וגז. מחירי הנפט רשמו הבוקר עליות בשווקים
איראן ממשיכה בתקיפות על תשתיות אנרגיה במפרץ
איראן המשיכה ביממה האחרונה לתקוף תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, בזמן ש-12 שרי חוץ ממדינות ערביות ומוסלמיות התכנסו בריאד וגינו בחריפות את פעולותיה נגד מדינות האזור.
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הבוקר, מפי מקור בתעשיית הנפט הסעודית, כי בית הזיקוק SAMREF, חברת בת של ענקית האנרגיה הסעודית "אראמקו", הממוקם בנמל ינבע שעל חוף הים האדום, הותקף הבוקר. לדברי אותו מקור, הפגיעה במתקן הייתה מוגבלת.
נמל ינבע, השוכן במערב סעודיה, הוא כיום אחד משני נתיבי היצוא המרכזיים שנותרו לנפט גולמי ממדינות המפרץ, מחוץ למצר הורמוז.
