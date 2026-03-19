דיווחים באיראן, קטאר וכווית על תקיפות כלפי מתקני נפט וגז. מחירי הנפט רשמו הבוקר עליות בשווקים

צוות אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

איראן ממשיכה בתקיפות על תשתיות אנרגיה במפרץ

איראן המשיכה ביממה האחרונה לתקוף תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, בזמן ש-12 שרי חוץ ממדינות ערביות ומוסלמיות התכנסו בריאד וגינו בחריפות את פעולותיה נגד מדינות האזור.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הבוקר, מפי מקור בתעשיית הנפט הסעודית, כי בית הזיקוק SAMREF, חברת בת של ענקית האנרגיה הסעודית "אראמקו", הממוקם בנמל ינבע שעל חוף הים האדום, הותקף הבוקר. לדברי אותו מקור, הפגיעה במתקן הייתה מוגבלת.

נמל ינבע, השוכן במערב סעודיה, הוא כיום אחד משני נתיבי היצוא המרכזיים שנותרו לנפט גולמי ממדינות המפרץ, מחוץ למצר הורמוז.

תקיפה איראנית על מכלי אחסון נפט באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026

תקיפה איראנית על מכלי אחסון נפט באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

קטאר הכריזה על הנספחים הצבאיים והביטחוניים בשגרירות איראן בדוחא ועל צוותיהם כ"אישיות בלתי רצויה" וגירשה אותם משטחה; מחיר הנפט בשווקים עלה הבוקר | דיווח מתעדכן

טראמפ: "אם איראן תתקוף שוב את שדות הגז של קטאר, נשמיד את כל שדה דרום פארס"

נשיא ארה"ב טען הלילה כי ארה"ב לא ידעה על התקיפה הישראלית על שדה הגז האיראני והצהיר כי לא "יבוצעו עוד תקיפות מצד ישראל בנוגע לשדה דרום פארס"

לפי דיווחים מלבנון וסוריה, הצעד נועד להקל על העומס במערכת הכליאה בלבנון, אך עשוי גם לשמש כמנוף לחיזוק היחסים הדיפלומטים בין המדינות

בירושלים מבהירים: התקיפה הישראלית על שדה הגז היא מסר ישיר בעקבות הפעולות האיראניות

התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" תואמה עם ארה"ב, אך בוצעה על ידי ישראל, מסרו גורמים מדיניים בכירים לאפוק. לדבריהם, המהלך מגביר את הלחץ על המשטר ומעביר מסר גם לציבור האיראני: המשטר אינו יכול להגן על המשאבים עליהם נשענת הכלכלה

ישראל תקפה שדה גז איראני

שדה הגז דרום פארס שהותקף משותף לאיראן ולקטאר. בעקבות התקיפה, מחירי הנפט זינקו

מהי מטרת המבצע של צה"ל בדרום לבנון?

ישראל מרחיבה את הפעילות המבצעית בגבול הצפון ומקימה מרחב ביטחון בדרום לבנון. במקביל היא מנסה לכפות מציאות חדשה בלבנון באמצעות לחץ צבאי מתמשך, במגמה לערער את התמיכה בחיזבאללה ואחיזתו במדינה

