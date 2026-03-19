קטאר הכריזה על הנספחים הצבאיים והביטחוניים בשגרירות איראן בדוחא ועל צוותיהם כ"אישיות בלתי רצויה" וגירשה אותם משטחה; מחיר הנפט בשווקים עלה הבוקר | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
נמשכות התקיפות האיראניות על תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ
11:26 - זינוק משמעותי במחיר הגז באירופה: עם פתיחת המסחר היום, לאחר תקיפות מתקני האנרגיה במפרץ, מחיר הגז הטבעי ההולנדי (Dutch TTF), המשמש המדד המרכזי לאירופה, זינק בכ-25% ליותר מ-68 יורו למגה-וואט-שעה, עלייה של כ-13.5 יורו לעומת המחיר של אתמול.
גם מחיר חבית מסוג ברנט ממשיך במגמת העלייה והוא מגיע עתה במסחר לכ-116 דולר.
11:17 - דובר צה"ל: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו אתמול את מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס בחטיבת חאן יונס.
