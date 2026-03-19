נמשכות התקיפות האיראניות על תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ

התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" תואמה עם ארה"ב, אך בוצעה על ידי ישראל, מסרו גורמים מדיניים בכירים לאפוק. לדבריהם, המהלך מגביר את הלחץ על המשטר ומעביר מסר גם לציבור האיראני: המשטר אינו יכול להגן על המשאבים עליהם נשענת הכלכלה