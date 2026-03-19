כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

קטאר הכריזה על הנספחים הצבאיים והביטחוניים בשגרירות איראן בדוחא ועל צוותיהם כ"אישיות בלתי רצויה" וגירשה אותם משטחה; מחיר הנפט בשווקים עלה הבוקר | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 19 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

נמשכות התקיפות האיראניות על תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ

11:26 - זינוק משמעותי במחיר הגז באירופה: עם פתיחת המסחר היום, לאחר תקיפות מתקני האנרגיה במפרץ, מחיר הגז הטבעי ההולנדי (Dutch TTF), המשמש המדד המרכזי לאירופה, זינק בכ-25% ליותר מ-68 יורו למגה-וואט-שעה, עלייה של כ-13.5 יורו לעומת המחיר של אתמול.

גם מחיר חבית מסוג ברנט ממשיך במגמת העלייה והוא מגיע עתה במסחר לכ-116 דולר.

11:17 - דובר צה"ל: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו אתמול את מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס בחטיבת חאן יונס.

עשן מיתמר בעקבות מתקפה איראנית בבחריין, 12 במרץ 2026

עשן מיתמר בעקבות מתקפה איראנית בבחריין, 12 במרץ 2026 | צילום: Fadhel MADHAN / AFP via Getty Images

שתפו: