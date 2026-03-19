כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב טען הלילה כי ארה"ב לא ידעה על התקיפה הישראלית על שדה הגז האיראני והצהיר כי לא "יבוצעו עוד תקיפות מצד ישראל בנוגע לשדה דרום פארס"

דורון פסקין | 19 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "אם איראן תתקוף שוב את שדות הגז של קטאר, נשמיד את כל שדה דרום פארס"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם לפנות בוקר פוסט ב-Truth Social ובו טען כי לא ידע מבעוד מועד על כך שישראל מתכוונת לתקוף מתקני גז של איראן.

"ישראל, מתוך כעס על המתרחש במזרח התיכון, תקפה באלימות מתקן מרכזי הנקרא שדה הגז דרום פארס באיראן. חלק קטן יחסית נפגע. ארה"ב לא ידעה כלום על התקיפה הזו, ומדינת קטאר בשום דרך, צורה ואופן לא הייתה מעורבת בזה, ולא היה לה מושג שזה עומד לקרות.

"לרוע המזל, איראן לא ידעה זאת, או אף אחת מהעובדות הרלוונטיות הנוגעות לתקיפה בדרום פארס, ותקפה באופן בלתי מוצדק ובלתי הוגן חלק ממתקן הגז הטבעי הנוזלי (LNG) של קטאר", כתב.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 במרץ 2026 | צילום: Alex Wong/Getty Images

שתפו: