טראמפ: "אם איראן תתקוף שוב את שדות הגז של קטאר, נשמיד את כל שדה דרום פארס"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם לפנות בוקר פוסט ב-Truth Social ובו טען כי לא ידע מבעוד מועד על כך שישראל מתכוונת לתקוף מתקני גז של איראן.

"ישראל, מתוך כעס על המתרחש במזרח התיכון, תקפה באלימות מתקן מרכזי הנקרא שדה הגז דרום פארס באיראן. חלק קטן יחסית נפגע. ארה"ב לא ידעה כלום על התקיפה הזו, ומדינת קטאר בשום דרך, צורה ואופן לא הייתה מעורבת בזה, ולא היה לה מושג שזה עומד לקרות.