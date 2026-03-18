בירושלים מבהירים: התקיפה הישראלית על שדה הגז היא מסר ישיר בעקבות הפעולות האיראניות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו לאפוק כי ישראל, בתיאום מלא עם ארה"ב, תקפה היום חלק מן המתקנים הפטרוכימיים בשדה הגז "דרום פארס" – מאגר גז משותף לאיראן ולקטאר, הנחשב לגדול בעולם מסוגו.

לדבריהם, עצם התקיפה נועד להעלות את רף הלחץ על טהראן ולהבהיר כי כל ניסיון איראני להחריף את המשבר במפרץ, ובפרט סביב מצר הורמוז, עלול להביא לפגיעה גוברת בנכסי האנרגיה החיוניים של המשטר. במילים פשוטות – אם תפגעו בתשתיות של מדינות אחרות ותמנעו אספקת נפט – גם לכם לא יהיה.