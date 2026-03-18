התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" תואמה עם ארה"ב, אך בוצעה על ידי ישראל, מסרו גורמים מדיניים בכירים לאפוק. לדבריהם, המהלך מגביר את הלחץ על המשטר ומעביר מסר גם לציבור האיראני: המשטר אינו יכול להגן על המשאבים עליהם נשענת הכלכלה
יוני בן מנחם | 18 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
בירושלים מבהירים: התקיפה הישראלית על שדה הגז היא מסר ישיר בעקבות הפעולות האיראניות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו לאפוק כי ישראל, בתיאום מלא עם ארה"ב, תקפה היום חלק מן המתקנים הפטרוכימיים בשדה הגז "דרום פארס" – מאגר גז משותף לאיראן ולקטאר, הנחשב לגדול בעולם מסוגו.
לדבריהם, עצם התקיפה נועד להעלות את רף הלחץ על טהראן ולהבהיר כי כל ניסיון איראני להחריף את המשבר במפרץ, ובפרט סביב מצר הורמוז, עלול להביא לפגיעה גוברת בנכסי האנרגיה החיוניים של המשטר. במילים פשוטות – אם תפגעו בתשתיות של מדינות אחרות ותמנעו אספקת נפט – גם לכם לא יהיה.
נוסף על כך, המהלך מעביר גם מסר לציבור האיראני. הכלכלה האיראנית נשענת על תשתיות הנפט והגז. אם המשטר לא יכול להגן על משאבים אלה – הוא חלש ואין לו זכות קיום.
