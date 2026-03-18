עשרות אסירים סורים הועברו מלבנון לסוריה במסגרת הסכם בין שתי המדינות

במסגרת הסכם משפטי חדש בין לבנון וסוריה, בוצעה אתמול הפעימה הראשונה של העברת אסירים סורים מלבנון לסוריה דרך מעבר ג'דידת יאבוס בגבול בין שתי המדינות.

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה כי הפעימה הראשונה כללה 136 אסירים, בעוד שבמקורות סוריים אחרים דווח על 132. כך או כך, זו הפעם הראשונה שבה ההסכם – שאושר בביירות בסוף ינואר ונחתם רשמית בתחילת פברואר – מיושם בפועל.