לפי דיווחים מלבנון וסוריה, הצעד נועד להקל על העומס במערכת הכליאה בלבנון, אך עשוי גם לשמש כמנוף לחיזוק היחסים הדיפלומטים בין המדינות
דורון פסקין | 18 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
עשרות אסירים סורים הועברו מלבנון לסוריה במסגרת הסכם בין שתי המדינות
במסגרת הסכם משפטי חדש בין לבנון וסוריה, בוצעה אתמול הפעימה הראשונה של העברת אסירים סורים מלבנון לסוריה דרך מעבר ג'דידת יאבוס בגבול בין שתי המדינות.
סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה כי הפעימה הראשונה כללה 136 אסירים, בעוד שבמקורות סוריים אחרים דווח על 132. כך או כך, זו הפעם הראשונה שבה ההסכם – שאושר בביירות בסוף ינואר ונחתם רשמית בתחילת פברואר – מיושם בפועל.
לפי נוסח ההסכם, כפי שפורסם במקורות ערביים, הוא חל על אסירים סורים שנגזרו עליהם עונשים סופיים בלבנון, ומאפשר להם להשלים את יתרת מאסרם בסוריה. סגן ראש ממשלת לבנון, טארק מיטרי, אמר עם אישור ההסכם כי מדובר ביותר מ-300 אסירים סורים, וכי בשלב הראשון ייכללו מי שכבר נשפטו, בהם כאלה שריצו יותר מעשר שנות מאסר. כלומר, מדובר במנגנון מדורג שמתחיל באוכלוסייה המשפטית הברורה ביותר – אסירים מורשעים, ולא עצורים שתיקיהם עדיין פתוחים.
