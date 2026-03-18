ישראל מרחיבה את הפעילות המבצעית בגבול הצפון ומקימה מרחב ביטחון בדרום לבנון. במקביל היא מנסה לכפות מציאות חדשה בלבנון באמצעות לחץ צבאי מתמשך, במגמה לערער את התמיכה בחיזבאללה ואחיזתו במדינה
יוני בן מנחם | 18 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
מהי מטרת המבצע של צה"ל בדרום לבנון?
דובר צה"ל מסר אתמול כי כוחות אוגדה 36 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת לעבר יעד נוסף בדרום לבנון, במטרה להרחיב את מרחב ההגנה הקדמי, לצד כוחות אוגדה 91. עוד נמסר כי בטרם כניסת הכוחות הקרקעיים פתח צה"ל בגל תקיפות אוויריות ובירי ארטילרי.
באופן רשמי, ישראל מציגה את המערכה הקרקעית המוגבלת עד נהר הליטני, לצד הלחימה המתמשכת נגד חיזבאללה, כמהלך שנועד להסיר איומים ביטחוניים ולהגן על תושבי הצפון. כך לפי דברי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר.
עם זאת, גורמים בכירים בישראל, ובהם השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין, אומרים כי כיבוש דרום לבנון והקמת "רצועת ביטחון" חדשה לא יביאו להפסקה מוחלטת של הירי לעבר הגליל, שכן עיקר השיגורים מתבצע מהאזורים שמצפון לליטני. בריאיון לתקשורת אמר אלקין כי מטרת המהלך הקרקעי היא למנוע חדירות לשטח הגליל, להרחיק את חיזבאללה מהגבול ולצמצם את איום כוח רדואן, אך הודה כי המהלך אינו צפוי לפתור את בעיית ירי הרקטות.
