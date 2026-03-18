מהי מטרת המבצע של צה"ל בדרום לבנון?

דובר צה"ל מסר אתמול כי כוחות אוגדה 36 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת לעבר יעד נוסף בדרום לבנון, במטרה להרחיב את מרחב ההגנה הקדמי, לצד כוחות אוגדה 91. עוד נמסר כי בטרם כניסת הכוחות הקרקעיים פתח צה"ל בגל תקיפות אוויריות ובירי ארטילרי.

באופן רשמי, ישראל מציגה את המערכה הקרקעית המוגבלת עד נהר הליטני, לצד הלחימה המתמשכת נגד חיזבאללה, כמהלך שנועד להסיר איומים ביטחוניים ולהגן על תושבי הצפון. כך לפי דברי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר.