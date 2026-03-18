ירון ואילנה משה נהרגו בביתם, לאחר פגיעה של טיל מצרר. במקביל, מספר בני אדם נפצעו באורח קל במספר זירות במרכז הארץ

אלמוג אמר | 18 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

שני הרוגים בעקבות פגיעה בבניין ברמת גן

ירון משה ואילנה משה נהרגו הלילה מפגיעת טיל מצרר בקומה העליונה של בניין מגורים ברמת גן. חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזעקו למקום, אך נאלצו לקבוע את מותם בעקבות פציעות קשות מרסיסים.

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט, שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן עולה מבניין שנגרם בו הרס רב ושברי זכוכיות רבים. מבין ההריסות ראינו שני נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הם היו ללא סימני חיים, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".

מעיריית רמת גן נמסר כי בעיר זוהו חמש זירות נפילה מרכזיות, ונוסף על שני ההרוגים ישנם גם כמה פצועים בדרגות פציעה שונות.

צילום: רכבת ישראל (מימין). כבאות והצלה (משמאל)

מימין: כוחות הצלה בתחנת רכבת סבידור; משמאל: זירת הפגיעה ברמת גן

