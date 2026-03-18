שני הרוגים בעקבות פגיעה בבניין ברמת גן

נשיא ארה"ב הודיע כי רוב בעלות הברית בנאט"ו סירבו לשלוח כוחות למצר הורמוז: "תמיד ראיתי בנאט"ו רחוב חד סיטרי: אנחנו נגן עליהם, אבל הם לא יעשו דבר למעננו". מוקדם יותר הצהיר נשיא צרפת כי ארצו לא תשלח ספינות למצר הורמוז: "אנחנו לא צד בסכסוך"