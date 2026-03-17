טראמפ: "איננו צריכים או רוצים סיוע של מדינות נאט"ו, מעולם לא היינו זקוקים לכך"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר בפוסט שפרסם כי "ארה"ב קיבלה הודעה מרוב 'בעלות הברית' שלנו בנאט"ו כי הן אינן רוצות להתערב במבצע הצבאי שלנו נגד המשטר הטרוריסטי של איראן במזרח התיכון.

"זאת, למרות שכמעט כל מדינה הסכימה בתוקף עם מה שאנחנו עושים, ושאין לאפשר לאיראן, בשום אופן, להשיג נשק גרעיני. אינני מופתע מהתנהלותן, משום שתמיד ראיתי בברית נאט"ו, בה אנחנו משקיעים מאות מיליארדי דולרים בשנה כדי להגן על אותן מדינות, כרחוב חד סיטרי: אנחנו נגן עליהם, אבל הם לא יעשו דבר למעננו, במיוחד בזמן שצריך.