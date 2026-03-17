נשיא ארה"ב הודיע כי רוב בעלות הברית בנאט"ו סירבו לשלוח כוחות למצר הורמוז: "תמיד ראיתי בנאט"ו רחוב חד סיטרי: אנחנו נגן עליהם, אבל הם לא יעשו דבר למעננו". מוקדם יותר הצהיר נשיא צרפת כי ארצו לא תשלח ספינות למצר הורמוז: "אנחנו לא צד בסכסוך"

צוות אפוק | 17 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "איננו צריכים או רוצים סיוע של מדינות נאט"ו, מעולם לא היינו זקוקים לכך"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר בפוסט שפרסם כי "ארה"ב קיבלה הודעה מרוב 'בעלות הברית' שלנו בנאט"ו כי הן אינן רוצות להתערב במבצע הצבאי שלנו נגד המשטר הטרוריסטי של איראן במזרח התיכון.

"זאת, למרות שכמעט כל מדינה הסכימה בתוקף עם מה שאנחנו עושים, ושאין לאפשר לאיראן, בשום אופן, להשיג נשק גרעיני. אינני מופתע מהתנהלותן, משום שתמיד ראיתי בברית נאט"ו, בה אנחנו משקיעים מאות מיליארדי דולרים בשנה כדי להגן על אותן מדינות, כרחוב חד סיטרי: אנחנו נגן עליהם, אבל הם לא יעשו דבר למעננו, במיוחד בזמן שצריך.

"למרבה המזל, ריסקנו את הצבא של איראן – חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות הנ"מ והמכ"ם שלהם אינן, ואולי החשוב ביותר – המנהיגים שלהם, כמעט בכל הדרגים, אינם עוד, ולא יוכלו לאיים עלינו, על בעלות בריתנו במזרח התיכון, או על העולם שוב!

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 17 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 17 במרץ 2026

