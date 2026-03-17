בפוסט שפרסם ב-X, טען ג'ו קנט כי "התחלנו את המלחמה הזו עקב לחץ מצד ישראל והלובי האמריקני החזק שלה"
דורון פסקין | 17 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור של ארה"ב התפטר: "איני יכול לתמוך במצפון נקי במלחמה באיראן"
מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור של ארה"ב, ג'ו קנט, הודיע היום כי הוא מתפטר מתפקידו על רקע המשך המלחמה באיראן.
קנט פרסם את ההודעה בחשבון ה-X שלו, שם פרסם את מכתב ההתפטרות הרשמי שלו אותו שיגר לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
בין היתר כתב כי "איני יכול לתמוך במצפון נקי במלחמה המתמשכת באיראן. איראן לא היוותה איום מיידי על אומתנו וברור כי התחלנו את המלחמה הזו עקב לחץ מצד ישראל והלובי האמריקני החזק שלה".
