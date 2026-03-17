מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור של ארה"ב התפטר: "איני יכול לתמוך במצפון נקי במלחמה באיראן"

מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור של ארה"ב, ג'ו קנט, הודיע היום כי הוא מתפטר מתפקידו על רקע המשך המלחמה באיראן.

קנט פרסם את ההודעה בחשבון ה-X שלו, שם פרסם את מכתב ההתפטרות הרשמי שלו אותו שיגר לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.