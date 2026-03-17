ראש הממשלה לאחר חיסול לאריג'אני: "יש עוד הרבה הפתעות"
עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, חוסל הלילה בתקיפת חיל האוויר בטהראן. בהודעת צה"ל צוין כי הוא שימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל. כמו כן חוסל הלילה גם מפקד הבסיג', ע'לאם רצ'א סלימאני.
לאורך שנים נחשב לאריג'אני לאחד הגורמים הבכירים והוותיקים ביותר בצמרת המשטר והיה נחשב מקורב למנהיג העליון, עלי ח'מניאי.
מצה"ל נמסר כי לאחר חיסולו של ח'מינאי, קיבע לאריג'אני את מעמדו כמנהיג המשטר האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו