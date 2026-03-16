נשיא ארה"ב התייחס במסיבת עיתונאים למנהיג העליון החדש באיראן: "את האיש הזה בכלל לא ראינו. יכולות להיות לכך הרבה סיבות. אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת"

אורן שלום | 16 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ על איראן: "יש שם אנשים שרוצים לנהל משא ומתן, אבל אין לנו מושג מי הם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום במסיבת עיתונאים ללחימה מול איראן ולמצב סביב מצר הורמוז.

בנוגע ליכולות השיגור של איראן אמר טראמפ: "אנחנו רואים ירידה של כ-90% בשיגורי הטילים הבליסטיים שלהם וירידה של כ-95% במתקפות הכטב"מים.

"הטילים מגיעים כעת בטפטוף וברמה נמוכה מאוד, משום שלא נשארו להם רבים. תקפנו גם את מפעלי הייצור שבהם הם מייצרים טילים וכטב"מים, והפעילות הזו נמשכת גם היום. היום פגענו בשלושה מפעלים נוספים, כך שיהיה להם קשה מאוד לחדש את הייצור".

ראש הסגל של הבית הלבן סוזי ווילס, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון

ראש הסגל של הבית הלבן, סוזי ווילס, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויו"ר בית הנבחרים, מייק ג'ונסון, 16 במרץ 2026 | צילום: Annabelle GORDON / AFP via Getty Images

