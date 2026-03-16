כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר הביטחון קיים הערכת מצב בקריה, התייחס ללחימה בלבנון, ושלח מסר למזכ"ל חיזבאללה: "אם נעים קאסם כל כך מתגעגע לנסראללה וח'מינאי – הוא יוכל לפגוש אותם בקרוב במעמקי הגיהינום"

אלמוג אמר | 16 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "החל תמרון קרקעי בלבנון; הנחינו להרוס תשתיות טרור בסמוך לגבול כפי שנעשה בעזה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, ובכירים נוספים במערכת הביטחון. בהודעה מוקלטת שפרסם כ"ץ מהדיון אמר כי "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון. מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות – לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

כ"ץ התייחס לשיטת הפעולה וציין כי "ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואני הנחינו את צה"ל לפעול ולהרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון – כדי למנוע איומים ואת חזרת החיזבאללה למקום, בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס בעזה באזורי רפיח, בית חאנון ושטחים נרחבים שסוכלו, וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה".

בדבריו, שלח כ"ץ מסר ישיר למזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם: "חיזבאללה ישלם מחירים כבדים על תוקפנותו ופעילותו בציר האיראני להשמדת ישראל. הרוצים להשמיד הושמדו ויושמדו. אם נעים קאסם כל כך מתגעגע לנסראללה וח'מינאי – הוא יוכל לפגוש אותם בקרוב במעמקי הגיהינום יחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. אנחנו הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, וכך גם בדיוק נעשה".

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, 7 בנובמבר 2024

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 7 בנובמבר 2024 | צילום: ENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

הנזק כתוצאה מהשריפה בבית הכנסת ברוטרדם, 13 במרץ 2026
הארגון השיעי שמאחורי התקיפות על מוסדות יהודיים באירופה

דורון פסקין

ארגון בשם "אסחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", שהופיע רק בימים האחרונים, קיבל אחריות להצתות ולתקיפות נגד אתרים יהודיים בבלגיה ובהולנד; אתרים ערביים שניסו לנתח את הופעת הארגון החדש מצביעים על קשר מסתמן למשמרות המהפכה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתדרוך לעיתונאים במטוס האייר פורס 1, 15 במרץ 2026
טראמפ: "בין אם נקבל תמיכה ממדינות נאט"ו במצרי הורמוז ובין אם לא, אנחנו נזכור"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים לבקשתו ממדינות נוספות לשלוח ספינות לסייע בהורמוז: "אנחנו תמיד שם בשביל נאט"ו; יהיה מעניין לראות איזו מדינה לא תעזור לנו במאמץ קטן מאוד, שהוא פשוט לשמור על המצר פתוח"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, 28 במרץ 2025
צרפת מנסה לקדם מהלך מדיני בין ישראל ללבנון; בירושלים מבהירים: כוונת ישראל היא להמשיך במבצע

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מבהירים כי צה"ל נערך ללחימה של מספר שבועות, אך לא פוסלים אפשרות למגעים מול ממשלת לבנון בהמשך. לדבריהם, ארה"ב היא זאת שתוביל כל מהלך מדיני בלבנון

תמונות לווין לפני ואחרי של מרכז החלל האיראני שהושמד
הושמד מרכז חלל של איראן ששימש לפיתוח יכולות נגד לוויינים בחלל

צוות מגזין אפוק

סעודיה הודיעה כי עשרות כטב"מים ביצעו תקיפה לעבר מזרח המדינה – מרכז הנפט של הממלכה; יפן ואוסטרליה מסרו כי לא ישלחו ספינות למצרי הורמוז; שדה התעופה בדובאי נסגר זמנית | דיווח מתעדכן

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 בפברואר 2026
זלנסקי: אוקראינה שלחה עשרות מומחים למזרח התיכון כדי לסייע בהתמודדות עם כטב"מים איראניים

דורון פסקין

לדברי נשיא אוקראינה, "כרגע מדובר בהעברת ידע מלאה על אופן ההתמודדות עם כטב"מים מסוג 'שהאד'. השלב הבא יהיה 'עסקת כטב"מים' – הסכמים ארוכי טווח עם המדינות הללו"

תיעוד מתקיפה פקיסטנית ליד נמל התעופה קנדהאר שבאפגניסטן, 13 במרץ 2026
נמשכים הקרבות בין אפגניסטן לפקיסטן; הוכחשו שמועות על חיסול מנהיג הטליבאן

דורון פסקין

גורם בטליבאן אמר לאלערבי אל-ג'דיד: מקבלי ההחלטות באיסלאמאבאד צריכים "לחכות למשהו שלא העלו על דעתם"

שתפו: