שר הביטחון: "החל תמרון קרקעי בלבנון; הנחינו להרוס תשתיות טרור בסמוך לגבול כפי שנעשה בעזה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, ובכירים נוספים במערכת הביטחון. בהודעה מוקלטת שפרסם כ"ץ מהדיון אמר כי "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון. מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות – לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

כ"ץ התייחס לשיטת הפעולה וציין כי "ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואני הנחינו את צה"ל לפעול ולהרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון – כדי למנוע איומים ואת חזרת החיזבאללה למקום, בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס בעזה באזורי רפיח, בית חאנון ושטחים נרחבים שסוכלו, וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה".