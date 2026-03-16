טראמפ: "בין אם נקבל תמיכה ממדינות נאט"ו במצרי הורמוז ובין אם לא, אנחנו נזכור"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים על מטוסו האייר פורס 1 הנשיאותי לקריאתו למספר מדינות לשלוח ספינות לסייע לפתיחת מצר הורמוז.

"אנחנו מדברים עם מדינות אחרות על עבודה איתנו באכיפת הסדר במצר. ואני חושב שאנחנו מקבלים תגובות טובות. אם כן, מצוין, ואם לא, גם מצוין. אבל תזכרו, בהרבה מקרים אלה מדינות נאט"ו. אנחנו תמיד שם בשביל נאט"ו. אנחנו עוזרים להם עם אוקראינה [...] יהיה מעניין לראות איזו מדינה לא תעזור לנו במאמץ קטן מאוד, שהוא פשוט לשמור על המצר פתוח".