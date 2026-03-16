נשיא ארה"ב התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים לבקשתו ממדינות נוספות לשלוח ספינות לסייע בהורמוז: "אנחנו תמיד שם בשביל נאט"ו; יהיה מעניין לראות איזו מדינה לא תעזור לנו במאמץ קטן מאוד, שהוא פשוט לשמור על המצר פתוח"
טראמפ: "בין אם נקבל תמיכה ממדינות נאט"ו במצרי הורמוז ובין אם לא, אנחנו נזכור"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים על מטוסו האייר פורס 1 הנשיאותי לקריאתו למספר מדינות לשלוח ספינות לסייע לפתיחת מצר הורמוז.
"אנחנו מדברים עם מדינות אחרות על עבודה איתנו באכיפת הסדר במצר. ואני חושב שאנחנו מקבלים תגובות טובות. אם כן, מצוין, ואם לא, גם מצוין. אבל תזכרו, בהרבה מקרים אלה מדינות נאט"ו. אנחנו תמיד שם בשביל נאט"ו. אנחנו עוזרים להם עם אוקראינה [...] יהיה מעניין לראות איזו מדינה לא תעזור לנו במאמץ קטן מאוד, שהוא פשוט לשמור על המצר פתוח".
לדבריו, "בין אם נקבל תמיכה ובין אם לא. אני יכול לומר את זה, ואמרתי להם: אנחנו נזכור". הוא הוסיף: "תזכרו, מספיקים כמה אנשים כדי להרוס את המצר, כמה טרוריסטים. לא צריך הרבה. הצבא שלהם הובס, אבל כל מה שצריך זה כמה אנשים שיפילו מוקשים פה ושם, ואתם יודעים, זה הורס הכול. לכן אני באמת דורש שהמדינות האלה יבואו ויגנו על הטריטוריה שלהן, כי זו הטריטוריה שלהן. זה המקום שממנו הן מקבלות את האנרגיה שלהן, והן צריכות לבוא ולעזור לנו להגן עליו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו