צרפת מנסה לקדם מהלך מדיני בין ישראל ללבנון; בירושלים מבהירים: כוונת ישראל היא להמשיך במבצע

על רקע ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון והעימות הצבאי בין ישראל לחיזבאללה, גוברים בימים האחרונים הדיווחים על ניסיון בין-לאומי לפתוח ערוץ מדיני בין ישראל ללבנון.

לפי מקורות דיפלומטיים אירופאים ששוחחו איתי, משלחות משתי המדינות עשויות להיפגש בקרוב כדי לבחון אפשרות לפתוח במשא ומתן ישיר. מטרת המהלך היא בראש ובראשונה לבלום הידרדרות למלחמה רחבה נוספת ולייצב את המצב הביטחוני לאורך הגבול.