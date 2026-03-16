בכירים בירושלים מבהירים כי צה"ל נערך ללחימה של מספר שבועות, אך לא פוסלים אפשרות למגעים מול ממשלת לבנון בהמשך. לדבריהם, ארה"ב היא זאת שתוביל כל מהלך מדיני בלבנון

יוני בן מנחם | 16 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

צרפת מנסה לקדם מהלך מדיני בין ישראל ללבנון; בירושלים מבהירים: כוונת ישראל היא להמשיך במבצע

על רקע ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון והעימות הצבאי בין ישראל לחיזבאללה, גוברים בימים האחרונים הדיווחים על ניסיון בין-לאומי לפתוח ערוץ מדיני בין ישראל ללבנון.

לפי מקורות דיפלומטיים אירופאים ששוחחו איתי, משלחות משתי המדינות עשויות להיפגש בקרוב כדי לבחון אפשרות לפתוח במשא ומתן ישיר. מטרת המהלך היא בראש ובראשונה לבלום הידרדרות למלחמה רחבה נוספת ולייצב את המצב הביטחוני לאורך הגבול.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מינה את השר לשעבר, רון דרמר, לייצג את ישראל אם וכאשר ייצאו המגעים לפועל. עם זאת, הם מדגישים כי כוונת ישראל כרגע היא להמשיך בפעילות הצבאית, אך לא פוסלים אפשרות למגעים עם לבנון בהמשך.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, 28 במרץ 2025 | צילום: MAGALI COHEN/Hans Lucas/AFP via Getty Images

