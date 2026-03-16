סעודיה הודיעה כי עשרות כטב"מים ביצעו תקיפה לעבר מזרח המדינה – מרכז הנפט של הממלכה; יפן ואוסטרליה מסרו כי לא ישלחו ספינות למצרי הורמוז; שדה התעופה בדובאי נסגר זמנית | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 16 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הלילה: שיגורים בודדים מאיראן שיורטו או נפלו בשטח פתוח; כעשרה שיגורים מלבנון

10:30 - לשכת ההסברה של אבו דאבי דיווחה הבוקר כי "הגורמים המוסמכים באמירות טיפלו באירוע שנגרם כתוצאה מנפילת רקטה על רכב אזרחי באזור אל-באהיה".

​עוד נמסר כי התקרית הביאה למותו של אדם אחד בעל אזרחות פלסטינית.

9:57 - חיל האוויר השמיד הלילה את מטוסו של מנהיג איראן בשדה התעופה "מהאראבד" שבטהראן

עשן מיתמר בעקבות מתקפה איראנית על נמל התעופה בדובאי, 16 במרץ 2026

עשן מיתמר בעקבות מתקפה איראנית על נמל התעופה בדובאי, 16 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 בפברואר 2026
זלנסקי: אוקראינה שלחה עשרות מומחים למזרח התיכון כדי לסייע בהתמודדות עם כטב"מים איראניים

דורון פסקין

לדברי נשיא אוקראינה, "כרגע מדובר בהעברת ידע מלאה על אופן ההתמודדות עם כטב"מים מסוג 'שהאד'. השלב הבא יהיה 'עסקת כטב"מים' – הסכמים ארוכי טווח עם המדינות הללו"

נמשכים הקרבות בין אפגניסטן לפקיסטן; הוכחשו שמועות על חיסול מנהיג הטליבאן
נמשכים הקרבות בין אפגניסטן לפקיסטן; הוכחשו שמועות על חיסול מנהיג הטליבאן

דורון פסקין

גורם בטליבאן אמר לאלערבי אל-ג'דיד: מקבלי ההחלטות באיסלאמאבאד צריכים "לחכות למשהו שלא העלו על דעתם"

טראמפ קרא לשלוח ספינות להורמוז – המדינות מגיבות בזהירות
טראמפ קרא לשלוח ספינות להורמוז – המדינות מגיבות בזהירות

דורון פסקין

ביפן ובדרום קוריאה מדגישים כי כל בקשה אמריקנית תיבחן בזהירות; בריטניה דנה עם בעלות בריתה וסין קוראת ל"הפסקה מיידית של פעולות עוינות". בשלב זה לא התקבלה התחייבות מאף מדינה

תת-אלוף אפי דפרין
דובר צה"ל ל-CNN: אנחנו מוכנים עם תוכניות לפחות עד פסח

צוות מגזין אפוק

היום ה-16 למבצע "שאגת הארי" – שלושה פצועים קל ואחד בינוני במטח לעבר המרכז | דיווח מתעדכן

אמיר אביבי: "ארה"ב לא מתקרבת לבלימה – היא רק מתחילה"
אמיר אביבי: "ארה"ב לא מתקרבת לבלימה – היא רק מתחילה"

אורן שלום

בריאיון לאפוק אומר תא"ל (מיל') אמיר אביבי כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, עדיין בונה את הכוח וטרם הגיעה לקצב המקסימלי, ומעריך כי מאחורי הקצב המדוד מסתתרת תוכנית רחבה לשינוי מאזן הכוחות האזורי

צילום: public domain
טראמפ הודיע הלילה כי ארה"ב תקפה את האי חארג'; לא הותקפו מתקני נפט

אורן שלום

נשיא ארה"ב הבהיר כי אם איראן או כל גורם אחר "יעשו משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז", הוא ישקול מחדש את ההחלטה שלא להשמיד את מתקני הנפט שעל האי

