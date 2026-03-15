טראמפ קרא לשלוח ספינות להורמוז – המדינות מגיבות בזהירות

קריאתו אתמול של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למספר מדינות לשלוח ספינות למצר הורמוז, כבר מתחילה לעורר תגובות פומביות. עם זאת, בשלב זה היא עדיין לא הובילה להתחייבות בין-לאומית גלויה ומסודרת.

אתמול כתב טראמפ ב-Truth Social: "נקווה שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעות מהמגבלה המלאכותית הזאת, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז כבר לא יהווה איום מצד אומה שראשה נערף לחלוטין".