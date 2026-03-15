ביפן ובדרום קוריאה מדגישים כי כל בקשה אמריקנית תיבחן בזהירות; בריטניה דנה עם בעלות בריתה וסין קוראת ל"הפסקה מיידית של פעולות עוינות". בשלב זה לא התקבלה התחייבות מאף מדינה

דורון פסקין | 15 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ קרא לשלוח ספינות להורמוז – המדינות מגיבות בזהירות

קריאתו אתמול של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למספר מדינות לשלוח ספינות למצר הורמוז, כבר מתחילה לעורר תגובות פומביות. עם זאת, בשלב זה היא עדיין לא הובילה להתחייבות בין-לאומית גלויה ומסודרת.

אתמול כתב טראמפ ב-Truth Social: "נקווה שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעות מהמגבלה המלאכותית הזאת, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז כבר לא יהווה איום מצד אומה שראשה נערף לחלוטין".

בדרום קוריאה נרשמת בשלב זה פתיחות זהירה בלבד. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, ובהם סוכנות הידיעות Yonhap, סיאול הבהירה היום כי אם תתקבל בקשה רשמית מארה"ב – היא "תיבחן בקפידה". נכון לעכשיו, לא ניתנה התחייבות או פורסם אישור פומבי.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 13 באוקטובר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 13 באוקטובר 2025 | צילום: EVAN VUCCI/POOL/AFP via Getty Images

