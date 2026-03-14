בריאיון לאפוק אומר תא"ל (מיל') אמיר אביבי כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, עדיין בונה את הכוח וטרם הגיעה לקצב המקסימלי, ומעריך כי מאחורי הקצב המדוד מסתתרת תוכנית רחבה לשינוי מאזן הכוחות האזורי

אורן שלום | 14 במרץ 2026 | חדשות | 7 דק׳

אמיר אביבי: "ארה"ב לא מתקרבת לבלימה – היא רק מתחילה"

בעיני תת-אלוף (מיל') אמיר אביבי, אחת הטעויות המרכזיות בקריאת המערכה היא ההנחה שוושינגטון כבר מחפשת דרך להאט אותה או לסיים אותה. לדבריו, המציאות הפוכה: "האמריקנים למעשה סיימו את שלב המתיחות והחימום, ועכשיו הם רק מתחילים". מבחינתו, לא מדובר במהלך קצר או תגובתי, אלא בתוכנית סדורה שנועדה לפרק את מוקדי הכוח של איראן, לשתק את מקורות האיום שלה ולשנות את מאזן הכוחות האזורי.

"לאמריקנים יש את הקצב שלהם. לא ניכרים אצלם שום לחץ ושום דחיפות. הם עובדים באופן מאוד שיטתי וסדור. יש להם בנק מטרות אדיר שהם צריכים לטפל בו, ומבחינתם, מהרגע שהושגה שליטה אווירית כמעט מלאה מעל איראן, הם הולכים באופן תעשייתי ושיטתי לחסל את כל המטרות האלה: לפרק את כל התעשייה האיראנית מקצה לקצה, את חיל הים האיראני, את חיל האוויר האיראני, מטרות משטר ועוד ועוד. אין שם שום לחץ.

מטוסים ממריאים מסיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, 3 במרץ 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

טראמפ הודיע הלילה כי ארה"ב תקפה את האי חארג'; לא הותקפו מתקני נפט

נשיא ארה"ב הבהיר כי אם איראן או כל גורם אחר "יעשו משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז", הוא ישקול מחדש את ההחלטה שלא להשמיד את מתקני הנפט שעל האי

נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן; שגרירות ארה"ב בבגדד הותקפה על ידי כטב"מ

היום ה-15 למבצע "שאגת הארי": בעיראק דווח על ניסיון לחסל את מזכ"ל ארגון גדודי חיזבאללה המקומי; חמאס הביע תמיכה בזכות של איראן להגן על עצמה מול "התוקפנות האמריקנית-ציונית" | דיווח מתעדכן

"הם מחכים לרגע המתאים": מה שומעת מהנאז שיראלי מתוך איראן

הסוציולוגית והפוליטולוגית האיראנית-צרפתייה טוענת שכבר יותר מ-15 שנה בנתה דרך הרשתות החברתיות רשת קשר עם עשרות אלפי צעירים איראנים. עכשיו, כשהמלחמה מטלטלת את איראן והאזור כולו, היא מבקשת להקשיב לא לפרשנים שבחוץ, אלא לאנשים שבתוך המדינה – אלה שלדבריה כבר חושבים על היום שאחרי

מחיר הנפט ממשיך לעלות; ארה"ב מקלה זמנית בסנקציות על רוסיה

שר האוצר האמריקני הודיע הלילה על הקלה זמנית בסנקציות, שתאפשר רכישת נפט רוסי שכבר נמצא בים

צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר בטהראן

57 פצועים קל ואחד באורח בינוני מפגיעה ביישוב זרזיר בצפון; הבוקר הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטני המשמש את חיזבאללה כמעבר מרכזי | דיווח מתעדכן

ראש הממשלה: "אנחנו יוצרים תנאים מיטביים להפלת המשטר. אין ודאות שהעם האיראני יפיל אותו"

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו

