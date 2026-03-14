אמיר אביבי: "ארה"ב לא מתקרבת לבלימה – היא רק מתחילה"

בעיני תת-אלוף (מיל') אמיר אביבי, אחת הטעויות המרכזיות בקריאת המערכה היא ההנחה שוושינגטון כבר מחפשת דרך להאט אותה או לסיים אותה. לדבריו, המציאות הפוכה: "האמריקנים למעשה סיימו את שלב המתיחות והחימום, ועכשיו הם רק מתחילים". מבחינתו, לא מדובר במהלך קצר או תגובתי, אלא בתוכנית סדורה שנועדה לפרק את מוקדי הכוח של איראן, לשתק את מקורות האיום שלה ולשנות את מאזן הכוחות האזורי.

"לאמריקנים יש את הקצב שלהם. לא ניכרים אצלם שום לחץ ושום דחיפות. הם עובדים באופן מאוד שיטתי וסדור. יש להם בנק מטרות אדיר שהם צריכים לטפל בו, ומבחינתם, מהרגע שהושגה שליטה אווירית כמעט מלאה מעל איראן, הם הולכים באופן תעשייתי ושיטתי לחסל את כל המטרות האלה: לפרק את כל התעשייה האיראנית מקצה לקצה, את חיל הים האיראני, את חיל האוויר האיראני, מטרות משטר ועוד ועוד. אין שם שום לחץ.