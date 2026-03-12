דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"
הפרקליט הצבאי הראשי החליט להורות על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן"
דובר צה"ל הודיע היום כי "נוכח ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מאז הגשת כתב האישום בפרשת 'שדה תימן', מצא הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, להורות היום על ביטול כתב האישום כנגד חמשת הנאשמים בתיק".
בהודעה צוין כי ההחלטה התקבלה בתום בחינה של מספר שיקולים:
• המורכבות ביחס לתשתית הראייתית הקיימת.
