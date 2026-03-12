הפרקליט הצבאי הראשי החליט להורות על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן"

דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"

אורן שלום | 12 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳