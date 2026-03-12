כניסה
המנהיג העליון החדש פרסם הצהרה ראשונה מאז מונה לתפקיד. "הותקפנו מבסיסי אויב במדינות שכנות, ואנו נאלצים להגיב"

דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מוג'תבא ח'מינאי: "יש לנצל את כל היכולות כדי לסגור את מיצר הורמוז; סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה"

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הצהרה ראשונה מאז מונה לתפקיד המנהיג העליון במקום אביו, עלי ח'מינאי, שחוסל. ההצהרה הוקראה בערוץ הטלוויזיה האיראנית.

במהלך ההצהרה העביר ח'מינאי הבן מספר נקודות מרכזיות:

"סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה".

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Seyed / Middle East Images / AFP via Getty Images

הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר
הפרקליט הצבאי הראשי החליט להורות על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן"

אורן שלום

דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס
טורקיה מאשימה את יוון: הצבת מערכת פטריוט באי האגאי מנוגדת להסכמים

דורון פסקין

משרד ההגנה באנקרה מחה על הצבת סוללת פטריוט באי קרפתוס, וטען כי המהלך מפר את מעמד האיים המפורזים ופוגע ביחסי השכנות בין המדינות

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני אישר כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע במהלך המלחמה

צוות אפוק

אסמאעיל בקאאי מסר בריאיון כי המנהיג העליון החדש "פצוע, אבל מצבו תקין"

מכלי אחסון נפט בטקסס, 19 ביוני 2025
לאחר יומיים של רגיעה יחסית, מחירי הנפט שוב עולים

צוות אפוק

התקיפות נגד כלי שיט במפרץ והקושי לייצא דרך מצר הורמוז דוחפים את המחירים למעלה. נשיא ארה"ב התייחס הלילה לנושא: "זהו מחיר קטן לשלם עבור ביטחון ושלום"

תקיפה ישראלית הלילה בדאחיה בביירות, 11-12 במרץ 2026
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת הפעילות בלבנון"

צוות מגזין אפוק

היום ה-13 למבצע "שאגת הארי": חוסל מנהל הלחימה של "כוח רדואן" בדרום לבנון; משמרות המהפכה הודיעו על תקיפת מכלית במפרץ | דיווח מתעדכן

מזכ''ל חיזבאללה, נעים קאסם
חיזבאללה הודיע על פתיחת מבצע נגד ישראל

דורון פסקין

לפי הודעה שפרסם ארגון הטרור, המבצע יקרא "אל-עסף אל-מאכול", ביטוי מהקוראן המתאר מצב של הרס מוחלט

