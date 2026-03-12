המנהיג העליון החדש פרסם הצהרה ראשונה מאז מונה לתפקיד. "הותקפנו מבסיסי אויב במדינות שכנות, ואנו נאלצים להגיב"
דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי: "יש לנצל את כל היכולות כדי לסגור את מיצר הורמוז; סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה"
המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הצהרה ראשונה מאז מונה לתפקיד המנהיג העליון במקום אביו, עלי ח'מינאי, שחוסל. ההצהרה הוקראה בערוץ הטלוויזיה האיראנית.
במהלך ההצהרה העביר ח'מינאי הבן מספר נקודות מרכזיות:
• "סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה".
