מוג'תבא ח'מינאי: "יש לנצל את כל היכולות כדי לסגור את מיצר הורמוז; סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה"

דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"