דובר משרד החוץ האיראני אישר כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע במהלך המלחמה

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אישר היום בריאיון לעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נפצע במהלך המלחמה הנוכחית.

לדבריו, "הוא פצוע, אבל מצבו תקין. אני לא יודע מתי יישא את נאומו הראשון. היו שלושה או ארבעה מועמדים לתפקיד, אך רוב חברי מועצת המומחים בחרו בו, בהתאם לחוקה. הדבר מוכיח שהמערכת שלנו אינה נשלטת בידי אדם אחד".