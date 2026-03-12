אסמאעיל בקאאי מסר בריאיון כי המנהיג העליון החדש "פצוע, אבל מצבו תקין"
דובר משרד החוץ האיראני אישר כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע במהלך המלחמה
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אישר היום בריאיון לעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נפצע במהלך המלחמה הנוכחית.
לדבריו, "הוא פצוע, אבל מצבו תקין. אני לא יודע מתי יישא את נאומו הראשון. היו שלושה או ארבעה מועמדים לתפקיד, אך רוב חברי מועצת המומחים בחרו בו, בהתאם לחוקה. הדבר מוכיח שהמערכת שלנו אינה נשלטת בידי אדם אחד".
דבריו של בקאאי מגיעים לאחר שגורמי ביטחון בכירים בישראל מסרו אתמול ל"אפוק" כי לפי אינדיקציות שהתקבלו, ח'מינאי הבן נפצע ברגלו במהלך התקיפה על הבונקר של המנהיג העליון בשבוע שעבר. בשלב זה לא ידוע מהי חומרת הפציעה.
