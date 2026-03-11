כניסה
32 המדינות החברות בסוכנות החליטו על הצעד בניסיון לבלום את העלייה החדה במחירי הנפט

דורון פסקין | 11 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

סוכנות האנרגיה הבין-לאומית החליטה לשחרר 400 מיליון חביות נפט לשווקים

32 המדינות החברות בסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) קיבלו היום החלטה פה אחד לשחרר לשווקים 400 מיליון חביות נפט מעתודות החירום שלהן, זאת במטרה להתמודד עם השיבושים החמורים באספקה הנובעים מהמלחמה במזרח התיכון.

ההחלטה התקבלה בתום פגישת חירום שכינס מנכ"ל הסוכנות, פתיח בירול, שהגדיר את המהלך כצעד חסר תקדים בהיקפו אל מול אתגרים שטרם נראו כמותם בשוק האנרגיה העולמי. לדבריו, מכיוון ששוק הנפט הוא גלובלי, התגובה לשיבושים מאסיביים חייבת להיות גלובלית ומתואמת.

הגורם הישיר למהלך הוא העימות המזוין במפרץ, אשר שיתק כמעט לחלוטין את תנועת הנפט במצר הורמוז. נכון לעכשיו, היקף ייצוא הנפט הגולמי והמוצרים המזוקקים דרך המצר צנח לפחות מ-10% מרמתו שלפני המלחמה, מצב שאילץ מפעילים בכל רחבי האזור להשבית או לצמצם משמעותית את הייצור.

סמל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית על מבנה הארגון בוינה, 2 במרץ 2026

סמל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית על מבנה הארגון בוינה, 2 במרץ 2026 | צילום: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP via Getty Images

