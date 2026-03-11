סוכנות האנרגיה הבין-לאומית החליטה לשחרר 400 מיליון חביות נפט לשווקים

32 המדינות החברות בסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) קיבלו היום החלטה פה אחד לשחרר לשווקים 400 מיליון חביות נפט מעתודות החירום שלהן, זאת במטרה להתמודד עם השיבושים החמורים באספקה הנובעים מהמלחמה במזרח התיכון.

ההחלטה התקבלה בתום פגישת חירום שכינס מנכ"ל הסוכנות, פתיח בירול, שהגדיר את המהלך כצעד חסר תקדים בהיקפו אל מול אתגרים שטרם נראו כמותם בשוק האנרגיה העולמי. לדבריו, מכיוון ששוק הנפט הוא גלובלי, התגובה לשיבושים מאסיביים חייבת להיות גלובלית ומתואמת.