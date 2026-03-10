בעקבות המלחמה באיראן – המשבר בג'יהאד האסלאמי

לאחר שקרב הירושה הוכרע, המנהיג העליון החדש של איראן יצטרך להתמודד עם מציאות גיאו פוליטית ופנימית מורכבת. ההערכה בקרב גורמי מודיעין בישראל היא כי מטרתו תהיה להאריך את המלחמה ככל האפשר מבלי להיכנע, מתוך מטרה להגביר את הלחץ על ישראל וארה"ב