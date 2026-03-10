כניסה
בכירים בישראל מסרו כי ארגון הטרור, המשתייך למחנה התומך באיראן, מצוי במשבר כפול – כלכלי וביטחוני, ומנסה להתאים את פעילותו במטרה לשמר את כוחו

יוני בן מנחם | 10 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

בעקבות המלחמה באיראן – המשבר בג'יהאד האסלאמי

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי המלחמה נגד איראן יוצרת משבר עמוק בארגון הג'יהאד האסלאמי, המשתייך למחנה הפלסטיני התומך באיראן.

לדבריהם, ארגון הטרור נתון למשבר כפול, ביטחוני וכלכלי, המערער את יכולתו להמשיך לפעול באזורי השפעתו המסורתיים: רצועת עזה, לבנון וסוריה. מציאות זו מאלצת את הנהגת הארגון להתאים את דרכי פעולתה במהירות לתנאים המשתנים באזור.

לצד הפגיעה הכלכלית והקיצוצים במימון האיראני, נאלצים בכירי הארגון, ובראשם המזכ"ל, זיאד נח'אלה, ואכרם אל-עג'ורי, ראש הזרוע הצבאית, להתמודד עם מערך מורכב של איומים ביטחוניים. מנהיגי הארגון, הנתונים למעקב מודיעיני מתמיד מצד ישראל, נעים בין שלוש מדינות מרכזיות – איראן, לבנון וקטאר, במטרה להגן על חייהם, לשמר קשר עם מוקדי השפעה אזוריים ולתאם את פעילות הזרוע הצבאית של הארגון, "סראיא אל-קודס".

מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, זיאד נח'אלה

מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, זיאד נח'אלה | צילום: Erfan Kouchari/CC BY 4.0Deed

