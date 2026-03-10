לאחר שקרב הירושה הוכרע, המנהיג העליון החדש של איראן יצטרך להתמודד עם מציאות גיאו פוליטית ופנימית מורכבת. ההערכה בקרב גורמי מודיעין בישראל היא כי מטרתו תהיה להאריך את המלחמה ככל האפשר מבלי להיכנע, מתוך מטרה להגביר את הלחץ על ישראל וארה"ב
יוני בן מנחם | 10 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
מה מתכנן מוג'תבא ח'מינאי?
קרב הירושה באיראן הוכרע, ומוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, נבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש בסיוע משמרות המהפכה.
לפי גורמים ביטחוניים בכירים, משמרות המהפכה העדיפו אותו על פני מועמדים שנחשבו ראויים ממנו מבחינה דתית והלכתית, משום שהללו התקשו להבטיח את נאמנותם המלאה לארגון – נאמנות הנחשבת חיונית לשימור המשמעת והשליטה בתוך המערכת השלטונית. לדבריהם, הוא מייצג דור נוקשה יותר בתוך המערכת הפוליטית האיראנית, שהתנגד לניסיונות המחנה הרפורמיסטי להתקרב למערב או לקדם פשרות בסוגיית הגרעין.
במהלך השנים הצליח מוג'תבא לבסס לעצמו בסיס תמיכה רחב בקרב המחנה השמרני הקיצוני באיראן – אותו מחנה המתנגד להתקרבות למערב ותומך בהמשך המדיניות האזורית של טהראן המתאפיינת בעימותים. לפי גישה זו, העימות עם ארה"ב וישראל הוא מאבק ארוך טווח, שלא ניתן להכריע באמצעות פשרות מדיניות רגילות.
