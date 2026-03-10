מה מתכנן מוג'תבא ח'מינאי?

קרב הירושה באיראן הוכרע, ומוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, נבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש בסיוע משמרות המהפכה.

לפי גורמים ביטחוניים בכירים, משמרות המהפכה העדיפו אותו על פני מועמדים שנחשבו ראויים ממנו מבחינה דתית והלכתית, משום שהללו התקשו להבטיח את נאמנותם המלאה לארגון – נאמנות הנחשבת חיונית לשימור המשמעת והשליטה בתוך המערכת השלטונית. לדבריהם, הוא מייצג דור נוקשה יותר בתוך המערכת הפוליטית האיראנית, שהתנגד לניסיונות המחנה הרפורמיסטי להתקרב למערב או לקדם פשרות בסוגיית הגרעין.