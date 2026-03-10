כניסה
לאחר שקרב הירושה הוכרע, המנהיג העליון החדש של איראן יצטרך להתמודד עם מציאות גיאו פוליטית ופנימית מורכבת. ההערכה בקרב גורמי מודיעין בישראל היא כי מטרתו תהיה להאריך את המלחמה ככל האפשר מבלי להיכנע, מתוך מטרה להגביר את הלחץ על ישראל וארה"ב

יוני בן מנחם | 10 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

מה מתכנן מוג'תבא ח'מינאי?

קרב הירושה באיראן הוכרע, ומוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, נבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש בסיוע משמרות המהפכה.

לפי גורמים ביטחוניים בכירים, משמרות המהפכה העדיפו אותו על פני מועמדים שנחשבו ראויים ממנו מבחינה דתית והלכתית, משום שהללו התקשו להבטיח את נאמנותם המלאה לארגון – נאמנות הנחשבת חיונית לשימור המשמעת והשליטה בתוך המערכת השלטונית. לדבריהם, הוא מייצג דור נוקשה יותר בתוך המערכת הפוליטית האיראנית, שהתנגד לניסיונות המחנה הרפורמיסטי להתקרב למערב או לקדם פשרות בסוגיית הגרעין.

במהלך השנים הצליח מוג'תבא לבסס לעצמו בסיס תמיכה רחב בקרב המחנה השמרני הקיצוני באיראן – אותו מחנה המתנגד להתקרבות למערב ותומך בהמשך המדיניות האזורית של טהראן המתאפיינת בעימותים. לפי גישה זו, העימות עם ארה"ב וישראל הוא מאבק ארוך טווח, שלא ניתן להכריע באמצעות פשרות מדיניות רגילות.

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Tasnim News Agency, Creative Commons Attribution 4.0 International

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 9 במרץ 2026
היום ה-11 ללחימה: נמשכות התקיפות במקביל בלבנון ואיראן

צוות מגזין אפוק

חיזבאללה ירה לעבר מוצבים של הצבא הסורי; הותקפו מעל ל-30 סניפים של אלקרצ' אלחסן המזרימה כספים לחיזבאללה | דיווח מתעדכן

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, 11 בספטמבר 2025
הסנאטור לינדזי גרהאם: "מדוע ארה"ב צריכה הסכם הגנה עם סעודיה, שאינה מוכנה להצטרף למאבק שיש בו אינטרס משותף?"

אלמוג אמר

גרהאם, הנחשב למקורב לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקר את סעודיה על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית ממנה. "אני מקווה שמדינות המפרץ יהיו מעורבות יותר; אני מקווה שזה ישתנה בקרוב. אם לא – יהיו לכך השלכות"

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן
כיצד רואה העולם הערבי את המלחמה נגד איראן?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים בישראל, העוקבים אחר הלכי הרוח בעולם הערבי, מצביעים על יחס אמביוולנטי למלחמה: מצד אחד הקלה מהיחלשותה של איראן, ומנגד חשש מפני עיצובו של סדר אזורי חדש במזרח התיכון שעשוי להביא לחוסר יציבות

סמ"ר אור דמרי ז"ל
סמ"ר אור דמרי הוא ההרוג השני בתקרית בדרום לבנון

צוות אפוק

הותר לפרסום שמו של סמ"ר דמרי ז"ל, שנהרג בלחימה בדרום לבנון באותה תקרית בה נהרג רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026
מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

דורון פסקין

מחירי הנפט ממשיכים לעלות והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המלחמה באוקראינה ב-2022. הלילה טען נשיא ארה"ב כי עליית מחירי הנפט היא מחיר "קטן" שיש לשלם תמורת ביטחון ארה"ב והעולם

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 14 בינואר 2025
ראש ממשלת לבנון: "מוכנים למשא ומתן עם ישראל; קיבלנו ערבויות שנמל התעופה לא יופצץ"

דורון פסקין

בריאיון לעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", אמר נוואף סלאם כי היעד הסופי הוא "מונופול מוחלט של המדינה על הנשק בכל רחבי המדינה", והבהיר: "איננו מחפשים עימות עם חיזבאללה, אך לא נאפשר לו להפחיד אותנו"

