בעומק המנהרות של איספהאן ונתנז עדיין חבוי האורניום המועשר שעל פי פרסומים, מספיק ליצירת 11 פצצות אטום. פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המל״ל, מסביר בריאיון על השלכות הפסקת האש עם איראן, והאפשרויות להכרעה מלאה של האיום

יוני בן מנחם | 21 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳

מאחורי המכה באיראן: מה עדיין לא נפתר | צפו בריאיון

לקראת פקיעת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, נמשכות ההצהרות הן מאיראן והן מארה"ב בנוגע למגעים ולפרטים שיכלול הסכם אפשרי בין המדינות, אם אכן יושג כזה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען ב-Truth Social כי "אם ייחתם הסכם תחת 'טראמפ', הוא יבטיח שלום, ביטחון ובטיחות – לא רק לישראל ולמזרח התיכון, אלא גם לאירופה, לאמריקה ולכל מקום אחר. זה יהיה משהו שכל העולם יהיה גאה בו, במקום שנות ההשפלה והמבוכה שנאלצנו לסבול בגלל הנהגה חסרת יכולת ופחדנית".

ברקע, נותרות בשלב זה מספר שאלות פתוחות. תא"ל (מיל') פרופ' יעקב נגל, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, מדבר בריאיון בתוכנית "האסטרטגים" על היעדים שנותרו לישראל, האם תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית תושמד, מה יעלה בגורל האורניום המועשר שבידי איראן והאם הוסר האיום הקיומי מעל ישראל.

מקור: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images, Shutterstcok

Behrouz Mehri/AFP via Getty Images, Shutterstcok

