הוועידה הכללית של פת"ח, שצפויה להתקיים באמצע החודש הבא, עשויה לקבוע את מאזן הכוחות בעידן שלאחר מחמוד עבאס
יוני בן מנחם | 20 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מרוואן ברגותי מתכנן לכבוש תפקיד מפתח בתנועת פת"ח כהכנה לקרב הירושה ברש"פ | פרשנות
על פי גורמים בכירים בפת"ח, מרוואן ברגותי, המרצה מזה 24 שנים חמישה מאסרי עולם בישראל על רצח חמישה אזרחים ישראלים, מתכוון להשתתף מתוך הכלא בוועידה הכללית של הארגון שצפויה להתקיים ב-14 במאי.
לדבריהם, הוא יעשה זאת בניסיון לכבוש מקום בצמרת פת"ח לקראת הבחירות הכלליות, ומתוך מגמה להיבחר ליו"ר הרשות הפלסטינית במקומו של מחמוד עבאס, שהגיע לגיל 90.
ברגותי אינו רק דמות מן העבר הפלסטיני, אלא שחקן פעיל גם בהווה, מציינים אותם גורמים. מעמדו אף התחזק בשל היעדרו הפיזי מן הזירה, והוא הפך לסמל מאחד בעיני חלקים רחבים בציבור הפלסטיני. גם תנאי מאסרו, כולל הטענות על פגיעה פיזית והיעדר טיפול רפואי, מחזקים בעיני תומכיו את דימויו כמי שמשלם מחיר אישי כבד, ובכך מעצימים את הלגיטימציה הציבורית שלו.
