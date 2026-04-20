מרוואן ברגותי מתכנן לכבוש תפקיד מפתח בתנועת פת"ח כהכנה לקרב הירושה ברש"פ | פרשנות

על פי גורמים בכירים בפת"ח, מרוואן ברגותי, המרצה מזה 24 שנים חמישה מאסרי עולם בישראל על רצח חמישה אזרחים ישראלים, מתכוון להשתתף מתוך הכלא בוועידה הכללית של הארגון שצפויה להתקיים ב-14 במאי.

לדבריהם, הוא יעשה זאת בניסיון לכבוש מקום בצמרת פת"ח לקראת הבחירות הכלליות, ומתוך מגמה להיבחר ליו"ר הרשות הפלסטינית במקומו של מחמוד עבאס, שהגיע לגיל 90.