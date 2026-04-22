הפערים סביב תוכנית הגרעין, מיצרי הורמוז והזירה הלבנונית ממחישים כי המחלוקת האמיתית אינה טכנית, אלא נוגעת לשאלה מי יעצב את פני המזרח התיכון
יוני בן מנחם | 22 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
המו"מ בין ארה"ב לאיראן חושף את הקרב על הסדר האזורי החדש | פרשנות
המשא ומתן המתנהל בין ארה''ב לאיראן הוא זירה חשובה שבה מתבררת תפיסת העולם האסטרטגית של שני הצדדים לגבי עתיד המזרח התיכון, כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.
מאחורי הדיונים הטכניים על תוכנית הגרעין, הסנקציות או מיצרי הורמוז, מסתתרת מחלוקת עמוקה הרבה יותר, הנוגעת לשאלה מי קובע את כללי המשחק האזוריים.
אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות נוגעת לעצם אופן ניהול השיחות. ארה''ב מתנהלת מתוך גישה שמבקשת לפתוח "דף חדש" בכל סוגיה, כמעט ללא מחויבות להסכמים או להבנות קודמות.
