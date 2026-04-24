לצד המשך המצור הימי על נמלי איראן, נשיא ארה"ב ממשיך לשמור על עמימות מכוונת ולהשאיר את איראן במצב של אי ודאות. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי ישנה אפשרות שאיראן תגיב בצעדים שעשויים להוביל להסלמה

יוני בן מנחם | 24 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מתיחות שיא בין ארה"ב לאיראן לקראת אפשרות של חידוש הלחימה

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן תקוע, והמתיחות בין וושינגטון לטהראן נמצאת בשיאה, כשברקע אפשרות לחידוש הלחימה.

ארה"ב ממשיכה לתגבר את נוכחותה הצבאית באזור. לצבא האמריקני שלוש נושאות מטוסים במזרח התיכון, לאחר שהודיע אמש כי נושאת המטוסים ג'ורג' בוש נכנסה רשמית לתחום הפיקוד של סנטקום. במקביל, נמשכות טיסות הרכבת האווירית האמריקנית למזרח התיכון.

בהתייחסו למשא ומתן, אמר טראמפ אמש: "אני כנראה האיש הכי פחות לחוץ שהיה אי פעם בתפקיד זה. יש לי את כל הזמן שבעולם, אבל לאיראן אין – השעון מתקתק". לדבריו, "אם הם לא ירצו עסקה, אסיים את זה צבאית עם 25% מהמטרות שנותרו".

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
טהראן, בירת איראן, 30 במאי 2026
מאבקי הכוח בצמרת האיראנית מעמידים בספק את יכולתה של טהראן לנהל מדיניות אחידה ועקבית | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי לאחר חיסול המנהיג העליון ח'מינאי, מוקד הכוח עבר למועצה העליונה לביטחון לאומי המורכבת מבכירים צבאיים ומדיניים

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026 | צילום: ANNABELLE GORDON / AFP via Getty Images
המו"מ בין ארה"ב לאיראן חושף את הקרב על הסדר האזורי החדש | פרשנות

יוני בן מנחם

הפערים סביב תוכנית הגרעין, מיצרי הורמוז והזירה הלבנונית ממחישים כי המחלוקת האמיתית אינה טכנית, אלא נוגעת לשאלה מי יעצב את פני המזרח התיכון

מקור: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images, Shutterstcok
מאחורי המכה באיראן: מה עדיין לא נפתר | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

בעומק המנהרות של איספהאן ונתנז עדיין חבוי האורניום המועשר שעל פי פרסומים, מספיק ליצירת 11 פצצות אטום. פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המל״ל, מסביר בריאיון על השלכות הפסקת האש עם איראן, והאפשרויות להכרעה מלאה של האיום

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 25 ביוני 2025
טורקיה כמוקד כוח חדש – כך מנצלת אנקרה את הזעזוע במפרץ | פרשנות

יוני בן מנחם

המשבר הביטחוני במפרץ בעקבות העימות עם איראן חושף את מגבלות ההסתמכות על המטרייה האמריקנית, ומאיץ את חדירתה של טורקיה כשותפה ביטחונית מרכזית, תוך ניסיון לעצב מחדש את מאזן הכוחות האזורי ולבסס ציר אסטרטגי חדש

מרוואן ברגותי
מרוואן ברגותי מתכנן לכבוש תפקיד מפתח בתנועת פת"ח כהכנה לקרב הירושה ברש"פ | פרשנות

יוני בן מנחם

הוועידה הכללית של פת"ח, שצפויה להתקיים באמצע החודש הבא, עשויה לקבוע את מאזן הכוחות בעידן שלאחר מחמוד עבאס

פגישתם של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, והשגרירה הלבנונית בארה"ב, נדא חמאדה מעווד, בוושינגטון, 14 באפריל 2026
השיחות בין ישראל ללבנון והפסקת האש – מהלך זמני או פתח לתהליך מדיני אמיתי? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ארה"ב צפויה לנסות לנתק את התלות בין הסכם מול איראן להסכם בין ישראל ללבנון, בין היתר כדי לנתק מגע בין הזירות ואת המעורבות האיראנית בלבנון

