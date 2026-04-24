מתיחות שיא בין ארה"ב לאיראן לקראת אפשרות של חידוש הלחימה

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן תקוע, והמתיחות בין וושינגטון לטהראן נמצאת בשיאה, כשברקע אפשרות לחידוש הלחימה.

ארה"ב ממשיכה לתגבר את נוכחותה הצבאית באזור. לצבא האמריקני שלוש נושאות מטוסים במזרח התיכון, לאחר שהודיע אמש כי נושאת המטוסים ג'ורג' בוש נכנסה רשמית לתחום הפיקוד של סנטקום. במקביל, נמשכות טיסות הרכבת האווירית האמריקנית למזרח התיכון.

בהתייחסו למשא ומתן, אמר טראמפ אמש: "אני כנראה האיש הכי פחות לחוץ שהיה אי פעם בתפקיד זה. יש לי את כל הזמן שבעולם, אבל לאיראן אין – השעון מתקתק". לדבריו, "אם הם לא ירצו עסקה, אסיים את זה צבאית עם 25% מהמטרות שנותרו".