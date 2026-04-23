כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי לאחר חיסול המנהיג העליון ח'מינאי, מוקד הכוח עבר למועצה העליונה לביטחון לאומי המורכבת מבכירים צבאיים ומדיניים

יוני בן מנחם | 23 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

מאבקי הכוח בצמרת האיראנית מעמידים בספק את יכולתה של טהראן לנהל מדיניות אחידה ועקבית | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, מוקד הכוח באיראן עבר בפועל לידי גוף דמוי לשכה פוליטית – המועצה העליונה לביטחון לאומי, שבה חברים בכירים מן הדרג האזרחי והצבאי כאחד.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, הוצב בחזית המגעים עם ארה"ב כנציג עמדת המועצה. ח'מינאי הרחיב את סמכויותיה עוד לפני חיסולו, אך המלחמה העצימה עוד יותר את השפעתה.

אותם גורמים מציינים כי המועצה כוללת נציגים מזרמים פוליטיים שונים, ולעיתים מתנהלים בתוכה מאבקי כוח חריפים. סעיד ג'לילי, יריבו של קאליבף ומייצג הקו הנוקשה המתנגד לארה"ב, מבטא את עמדת המנהיג העליון במועצה, בעוד הנשיא הרפורמיסטי, מסעוד פזשכיאן, עומד בראשה באופן סמלי בלבד.

טהראן, בירת איראן, 30 במאי 2026

טהראן, בירת איראן, 30 במאי 2026 | צילום: AFP via Getty Images

שתפו: