מאבקי הכוח בצמרת האיראנית מעמידים בספק את יכולתה של טהראן לנהל מדיניות אחידה ועקבית | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, מוקד הכוח באיראן עבר בפועל לידי גוף דמוי לשכה פוליטית – המועצה העליונה לביטחון לאומי, שבה חברים בכירים מן הדרג האזרחי והצבאי כאחד.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, הוצב בחזית המגעים עם ארה"ב כנציג עמדת המועצה. ח'מינאי הרחיב את סמכויותיה עוד לפני חיסולו, אך המלחמה העצימה עוד יותר את השפעתה.