טורקיה כמוקד כוח חדש – כך מנצלת אנקרה את הזעזוע במפרץ | פרשנות

התקיפות האיראניות האחרונות על מתקנים אסטרטגיים במדינות המפרץ יצרו לא רק משבר ביטחוני חריף, אלא גם חלון הזדמנויות גיאו-אסטרטגי. בתוך המציאות החדשה הזו, טורקיה מסתמנת כשחקן מרכזי המבקש לעצב מחדש את מאזן הכוחות האזורי ולבסס את מעמדה כעוגן ביטחוני חלופי, כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, הזעזוע שעברו מדינות המפרץ בעקבות המלחמה עם איראן חשף את מגבלות ההסתמכות על מערכות ההגנה הקיימות ועל הבריתות המסורתיות, ויצר קרקע פורייה לכניסתם של שחקנים חדשים אל הוואקום האסטרטגי שנוצר – ובראשם טורקיה.