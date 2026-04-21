המשבר הביטחוני במפרץ בעקבות העימות עם איראן חושף את מגבלות ההסתמכות על המטרייה האמריקנית, ומאיץ את חדירתה של טורקיה כשותפה ביטחונית מרכזית, תוך ניסיון לעצב מחדש את מאזן הכוחות האזורי ולבסס ציר אסטרטגי חדש

יוני בן מנחם | 21 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

טורקיה כמוקד כוח חדש – כך מנצלת אנקרה את הזעזוע במפרץ | פרשנות

התקיפות האיראניות האחרונות על מתקנים אסטרטגיים במדינות המפרץ יצרו לא רק משבר ביטחוני חריף, אלא גם חלון הזדמנויות גיאו-אסטרטגי. בתוך המציאות החדשה הזו, טורקיה מסתמנת כשחקן מרכזי המבקש לעצב מחדש את מאזן הכוחות האזורי ולבסס את מעמדה כעוגן ביטחוני חלופי, כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, הזעזוע שעברו מדינות המפרץ בעקבות המלחמה עם איראן חשף את מגבלות ההסתמכות על מערכות ההגנה הקיימות ועל הבריתות המסורתיות, ויצר קרקע פורייה לכניסתם של שחקנים חדשים אל הוואקום האסטרטגי שנוצר – ובראשם טורקיה.

הפגיעות בתשתיות האנרגיה והמים המחישו עד כמה האיומים החדשים, ובראשם כטב"מים וטילים בליסטיים מדויקים, מאתגרים את מערכות ההגנה הקלאסיות. על רקע זה, גוברת בקרב מדינות המפרץ ההבנה כי עליהן לגוון את מקורות הביטחון שלהן ולהפחית את התלות במענה יחיד.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 25 ביוני 2025 | צילום: Pierre Crom/Getty Images

