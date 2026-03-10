כניסה
חיזבאללה ירה לעבר מוצבים של הצבא הסורי; הותקפו מעל ל-30 סניפים של אלקרצ' אלחסן המזרימה כספים לחיזבאללה | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 10 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

היום ה-11 ללחימה: נמשכות התקיפות במקביל בלבנון ואיראן

11:10 - לאחר פרסום דבריו אמש של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון טלפוני לרשת CBS, שרמזו על אפשרות לסיום המלחמה, החלו מחירי הנפט לרדת באופן משמעותי – מגמה שנמשכת עד כה.

בריאיון אמר טראמפ כי "המלחמה כמעט גמורה. אין להם חיל ים, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר". הוא הוסיף כי ארה"ב מקדימה "בהרבה מאד" את מסגרת הזמן הראשונית שלו, שעמדה על 4-5 שבועות".

נכון להבוקר, מחיר חבית ברנט עומד על 90.8 דולר – ירידה יומית של 8.25%. מחיר חבית נפט מסוג WTI עומד על 86.65 דולר – ירידה של כ-8.6%.

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 9 במרץ 2026

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 9 במרץ 2026 | צילום: Ibrahim AMRO / AFP via Getty Images

נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן; לשכת שר הביטחון: מעל מיליון לבנונים התפנו מדרום לבנון ומהדאחייה | דיווח מתעדכן

