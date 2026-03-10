היום ה-11 ללחימה: נמשכות התקיפות במקביל בלבנון ואיראן

11:10 - לאחר פרסום דבריו אמש של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון טלפוני לרשת CBS, שרמזו על אפשרות לסיום המלחמה, החלו מחירי הנפט לרדת באופן משמעותי – מגמה שנמשכת עד כה.

בריאיון אמר טראמפ כי "המלחמה כמעט גמורה. אין להם חיל ים, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר". הוא הוסיף כי ארה"ב מקדימה "בהרבה מאד" את מסגרת הזמן הראשונית שלו, שעמדה על 4-5 שבועות".