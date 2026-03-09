הסנאטור לינדזי גרהאם: "מדוע ארה"ב צריכה הסכם הגנה עם סעודיה, שאינה מוכנה להצטרף למאבק שיש בו אינטרס משותף?"

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם פוסט ב-X בו ביקר את סעודיה על אי השתתפותה במלחמה, זאת על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית בממלכה.

גרהאם כתב: "שגרירות ארה"ב מתפנה בריאד בעקבות מתקפות מתמשכות של איראן. להבנתי הממלכה הסעודית מסרבת להשתמש ביכולות הצבא שלה על מנת לסייע בהפלת המשטר האיראני, שבין השאר אחראי להרג שבעה אמריקנים".