גרהאם, הנחשב למקורב לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקר את סעודיה על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית ממנה. "אני מקווה שמדינות המפרץ יהיו מעורבות יותר; אני מקווה שזה ישתנה בקרוב. אם לא – יהיו לכך השלכות"

אלמוג אמר | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

הסנאטור לינדזי גרהאם: "מדוע ארה"ב צריכה הסכם הגנה עם סעודיה, שאינה מוכנה להצטרף למאבק שיש בו אינטרס משותף?"

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם פוסט ב-X בו ביקר את סעודיה על אי השתתפותה במלחמה, זאת על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית בממלכה.

גרהאם כתב: "שגרירות ארה"ב מתפנה בריאד בעקבות מתקפות מתמשכות של איראן. להבנתי הממלכה הסעודית מסרבת להשתמש ביכולות הצבא שלה על מנת לסייע בהפלת המשטר האיראני, שבין השאר אחראי להרג שבעה אמריקנים".

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, 11 בספטמבר 2025

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, 11 בספטמבר 2025 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

