גרהאם, הנחשב למקורב לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקר את סעודיה על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית ממנה. "אני מקווה שמדינות המפרץ יהיו מעורבות יותר; אני מקווה שזה ישתנה בקרוב. אם לא – יהיו לכך השלכות"
הסנאטור לינדזי גרהאם: "מדוע ארה"ב צריכה הסכם הגנה עם סעודיה, שאינה מוכנה להצטרף למאבק שיש בו אינטרס משותף?"
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם פוסט ב-X בו ביקר את סעודיה על אי השתתפותה במלחמה, זאת על רקע פינוי עובדי השגרירות האמריקנית בממלכה.
גרהאם כתב: "שגרירות ארה"ב מתפנה בריאד בעקבות מתקפות מתמשכות של איראן. להבנתי הממלכה הסעודית מסרבת להשתמש ביכולות הצבא שלה על מנת לסייע בהפלת המשטר האיראני, שבין השאר אחראי להרג שבעה אמריקנים".
