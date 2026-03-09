גורמי ביטחון בכירים בישראל, העוקבים אחר הלכי הרוח בעולם הערבי, מצביעים על יחס אמביוולנטי למלחמה: מצד אחד הקלה מהיחלשותה של איראן, ומנגד חשש מפני עיצובו של סדר אזורי חדש במזרח התיכון שעשוי להביא לחוסר יציבות
יוני בן מנחם | 9 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
כיצד רואה העולם הערבי את המלחמה נגד איראן?
גורמי ביטחון בכירים בישראל, העוקבים מאז תחילת המלחמה אחר השיח הציבורי והתקשורתי בעולם הערבי, אומרים כי התגובה לעימות בין ארה"ב וישראל לבין איראן מתאפיינת בתחושות מורכבות, ולעיתים אף סותרות.
מצד אחד, נשמעים בציבור ובעיתונות הערבית קולות של שביעות רצון מחיסולו של המנהיג העליון באיראן, עלי ח'מינאי, ומהיחלשותו של "ציר ההתנגדות", לאחר עשרות שנים של מעורבות איראנית עמוקה במדינות ערב – בהן עיראק, סוריה, לבנון ותימן. בחלקים מן העולם הערבי נתפסת הפגיעה באיראן כהזדמנות לפתיחתו של פרק אזורי חדש, ואפילו כפתח לתהליך שעשוי להקל גם על מצבו של העם האיראני עצמו.
עם זאת, לצד תחושות אלה קיים גם חשש ממשי מפני השלכותיה הרחבות של המלחמה. רבים בעולם הערבי רואים בה לא רק תגובה למדיניותה האזורית של איראן או לתוכנית הגרעין שלה, אלא חלק ממאבק גיאופוליטי רחב יותר על ההגמוניה האזורית ועל עיצובו של סדר חדש במזרח התיכון.
