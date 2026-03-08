מה קורה בשוק הנפט?

דיווחים הנוגעים למחירי הנפט בימים האחרונים מעלים בדרך כלל שני שמות מרכזיים: ברנט ו-WTI. מדובר בשני מדדי ייחוס שונים, שכל אחד מהם משקף שוק מעט אחר.

בשבוע האחרון, על רקע המלחמה במפרץ והחשש הגובר משיבושים באספקת הנפט, זינקו מחירי שני המדדים והתקרבו מאוד זה לזה. בסיום שבוע המסחר ביום שישי האחרון הגיע מחיר חבית מסוג ברנט ל-92.69 דולר, ואילו חבית מסוג WTI נסגר על 90.90 דולר – פער של פחות משני דולרים.