המלחמה באיראן מעוררת חששות משיבושים באספקת הנפט העולמית, והמחירים מזנקים. מהם ברנט ו-WTI וכיצד הם מושפעים מהמצב?

דורון פסקין | 8 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

מה קורה בשוק הנפט?

דיווחים הנוגעים למחירי הנפט בימים האחרונים מעלים בדרך כלל שני שמות מרכזיים: ברנט ו-WTI. מדובר בשני מדדי ייחוס שונים, שכל אחד מהם משקף שוק מעט אחר.

בשבוע האחרון, על רקע המלחמה במפרץ והחשש הגובר משיבושים באספקת הנפט, זינקו מחירי שני המדדים והתקרבו מאוד זה לזה. בסיום שבוע המסחר ביום שישי האחרון הגיע מחיר חבית מסוג ברנט ל-92.69 דולר, ואילו חבית מסוג WTI נסגר על 90.90 דולר – פער של פחות משני דולרים.

כדי להבין מדוע זה משמעותי, צריך להתחיל מההבדל הבסיסי בין השניים. ברנט הוא מדד הייחוס המרכזי של שוק הנפט הבין-לאומי, בעוד ש-WTI הוא מדד אמריקני מרכזי.

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026 | צילום: Ryan Lim / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות קומנדו של צבא ארה"ב במבצע קרקעי במזרח התיכון. יפעלו גם על אדמת איראן?
את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת

מאיה מזרחי

בסבב התקיפות הנוכחי נגד תשתיות הגרעין של איראן נפגעו עד כה האתרים בנתנז, מין-זדאא'י, איספהאן ולביזאן 2 / מז'דה. אבל לדברי אנדריאה סטריקר, היעדים הכבדים יותר עדיין לא הוכרעו – ובראשם המתחם העמוק הסמוך לנתנז, שעשוי לדרוש חדירה פיזית כדי לוודא שכל מה שבתוכו אכן הושמד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 במרץ 2026
טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו

אלמוג אמר

רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"

שלט מחאה נגד נוכחות הבסיסים הבריטיים בקפריסין, 3 במרץ 2026
מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"

דורון פסקין

בעקבות השיגורים האיראנים לעבר הבסיס הבריטי בקפריסין, יצאו בסוף השבוע מוחים לרחובות ניקוסיה וקראו להוציא מהמדינה את הבסיסים, אותם כינו "בסיסי מוות"

רס"ל מאהר ח'טאר ז״ל
שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל התיר לפרסם את שמו של רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, בן 38 ממג'דל שמס, שנפל בלחימה. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום

מתוך האזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית
דובר צה"ל באזהרה למועצת המומחים האחראית על בחירת יורש לח'מינאי: "לא נהסס לפגוע גם בכם"

דורון פסקין

חבר מועצת המומחים הצהיר כי הושג רוב בנוגע למינוי המנהיג העליון באיראן. דובר צה"ל בערבית הבהיר כי "זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו"

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול

