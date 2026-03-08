המלחמה באיראן מעוררת חששות משיבושים באספקת הנפט העולמית, והמחירים מזנקים. מהם ברנט ו-WTI וכיצד הם מושפעים מהמצב?
דורון פסקין | 8 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
מה קורה בשוק הנפט?
דיווחים הנוגעים למחירי הנפט בימים האחרונים מעלים בדרך כלל שני שמות מרכזיים: ברנט ו-WTI. מדובר בשני מדדי ייחוס שונים, שכל אחד מהם משקף שוק מעט אחר.
בשבוע האחרון, על רקע המלחמה במפרץ והחשש הגובר משיבושים באספקת הנפט, זינקו מחירי שני המדדים והתקרבו מאוד זה לזה. בסיום שבוע המסחר ביום שישי האחרון הגיע מחיר חבית מסוג ברנט ל-92.69 דולר, ואילו חבית מסוג WTI נסגר על 90.90 דולר – פער של פחות משני דולרים.
כדי להבין מדוע זה משמעותי, צריך להתחיל מההבדל הבסיסי בין השניים. ברנט הוא מדד הייחוס המרכזי של שוק הנפט הבין-לאומי, בעוד ש-WTI הוא מדד אמריקני מרכזי.
