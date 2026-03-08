רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"
טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו
רשת ABC פרסמה היום שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בה הוא התייחס לאפשרות שאיראן תכריז בקרוב על המנהיג העליון הבא, לאחר חיסולו של המנהיג המחוסל, עלי ח'מינאי.
טראמפ אמר ל-ABC כי המנהיג העליון הבא של איראן "לא יחזיק מעמד זמן רב" אם לא יקבל את אישורה של ארה"ב, ורמז כי הוא מבקש להיות מעורב בזהות המחליף.
לדבריו, הוא "לא רוצה שבעוד חמש שנים אנשים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר – או גרוע מזה, לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני".
