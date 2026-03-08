טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו

רשת ABC פרסמה היום שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בה הוא התייחס לאפשרות שאיראן תכריז בקרוב על המנהיג העליון הבא, לאחר חיסולו של המנהיג המחוסל, עלי ח'מינאי.

טראמפ אמר ל-ABC כי המנהיג העליון הבא של איראן "לא יחזיק מעמד זמן רב" אם לא יקבל את אישורה של ארה"ב, ורמז כי הוא מבקש להיות מעורב בזהות המחליף.