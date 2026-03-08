כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"

אלמוג אמר | 8 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו

רשת ABC פרסמה היום שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בה הוא התייחס לאפשרות שאיראן תכריז בקרוב על המנהיג העליון הבא, לאחר חיסולו של המנהיג המחוסל, עלי ח'מינאי.

טראמפ אמר ל-ABC כי המנהיג העליון הבא של איראן "לא יחזיק מעמד זמן רב" אם לא יקבל את אישורה של ארה"ב, ורמז כי הוא מבקש להיות מעורב בזהות המחליף.

לדבריו, הוא "לא רוצה שבעוד חמש שנים אנשים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר – או גרוע מזה, לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 במרץ 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 במרץ 2026 | צילום:Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שלט מחאה נגד נוכחות הבסיסים הבריטיים בקפריסין, 3 במרץ 2026
מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"

דורון פסקין

בעקבות השיגורים האיראנים לעבר הבסיס הבריטי בקפריסין, יצאו בסוף השבוע מוחים לרחובות ניקוסיה וקראו להוציא מהמדינה את הבסיסים, אותם כינו "בסיסי מוות"

רס"ל מאהר ח'טאר ז״ל
שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל התיר לפרסם את שמו של רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, בן 38 ממג'דל שמס, שנפל בלחימה. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום

מתוך האזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית
דובר צה"ל באזהרה למועצת המומחים האחראית על בחירת יורש לח'מינאי: "לא נהסס לפגוע גם בכם"

דורון פסקין

חבר מועצת המומחים הצהיר כי הושג רוב בנוגע למינוי המנהיג העליון באיראן. דובר צה"ל בערבית הבהיר כי "זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו"

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני
בכירים בירושלים: איחוד האמירויות תקפה מתקן התפלה באיראן

צוות מגזין אפוק

צה״ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-400 מטרות במערב ובמרכז איראן; דיווח בלבנון: מטוס רוסי ועליו 117 איראנים המריא הלילה מביירות | דיווח מתעדכן

השרה לביטחון המולדת לעבר, קריסטי נואם, 7 במרץ 2026
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

דורון פסקין

השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד

שתפו: