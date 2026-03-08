דובר צה"ל באזהרה למועצת המומחים באחראית על בחירת יורש לח'מינאי: "לא נהסס לפגוע גם בכם"

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם הבוקר אזהרה המופנית למשטר האיראני, על רקע הדיווחים על כוונה למנות יורש למנהיג העליון המחוסל, עלי ח'מינאי.

לדבריו, "לאחר חיסולו של הרודן חמינאי, משטר הטרור האיראני מנסה להתארגן מחדש ולבחור מנהיג עליון חדש. מועצת המומחים האיראנית, שלא התכנסה במשך ארבעים שנה, צפויה להתכנס בקרוב בעיר קום.

"ברצוני להדגיש כי זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו. אנו מזהירים את כל המתכננים להשתתף במושב לבחירת היורש: לא נהסס לפגוע גם בכם".