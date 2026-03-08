כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חבר מועצת המומחים הצהיר כי הושג רוב בנוגע למינוי המנהיג העליון באיראן. דובר צה"ל בערבית הבהיר כי "זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו"

דורון פסקין | 8 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר צה"ל באזהרה למועצת המומחים באחראית על בחירת יורש לח'מינאי: "לא נהסס לפגוע גם בכם"

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם הבוקר אזהרה המופנית למשטר האיראני, על רקע הדיווחים על כוונה למנות יורש למנהיג העליון המחוסל, עלי ח'מינאי.

לדבריו, "לאחר חיסולו של הרודן חמינאי, משטר הטרור האיראני מנסה להתארגן מחדש ולבחור מנהיג עליון חדש. מועצת המומחים האיראנית, שלא התכנסה במשך ארבעים שנה, צפויה להתכנס בקרוב בעיר קום.

"ברצוני להדגיש כי זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו. אנו מזהירים את כל המתכננים להשתתף במושב לבחירת היורש: לא נהסס לפגוע גם בכם".

מתוך האזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית

מתוך האזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני
חיל האוויר תקף מאגרי דלק של המשטר האיראני

צוות מגזין אפוק

יום תשיעי ללחימה: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן | דיווח מתעדכן

השרה לביטחון המולדת לעבר, קריסטי נואם, 7 במרץ 2026
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

דורון פסקין

השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"

מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

יוני בן מנחם

בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 במרץ 2024
דיווח: הטלטלה באיראן מעוררת חרדה עמוקה בשלטון הסיני

צוות מגזין אפוק

לפי דיווח בעיתון The Epoch Times, המבוסס על גורמים במערכת הפוליטית בסין, הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במתרחש באיראן לא רק משבר אזורי, אלא איום רעיוני ופוליטי שעלול להדהד גם בתוך גבולותיה. מאחורי הקלעים, כך נטען, מתכנסים בכירי המשטר לדיונים סגורים, הצנזורה מתהדקת, ואנשי צבא נדרשים להצהיר על נאמנותם

שתפו: