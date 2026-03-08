האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

העימות הצבאי בין איראן לבין ארה"ב וישראל התרחב בהדרגה לזירות נוספות במזרח התיכון. בעוד שמיליציות המזוהות עם טהראן בעיראק ובלבנון כבר נכנסו למעגל הלחימה, אחת השאלות המרכזיות כעת היא האם גם החות'ים בתימן יצטרפו לעימות באופן צבאי.

מנהיג תנועת החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, פרסם ב-4 במרץ הודעה שלפיה תנועתו מעורבת במלחמה לצד המשטר האיראני. לדבריו, התנועה "פעילה בכל התחומים, ואצבעה על ההדק בכל הנוגע להסלמה ולפעילות צבאית בכל רגע שהנסיבות יחייבו זאת". עוד טען כי "הקרב המתנהל הוא קרב של האומה כולה".