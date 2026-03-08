כניסה
בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול

יוני בן מנחם | 8 במרץ 2026 | חדשות

האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

העימות הצבאי בין איראן לבין ארה"ב וישראל התרחב בהדרגה לזירות נוספות במזרח התיכון. בעוד שמיליציות המזוהות עם טהראן בעיראק ובלבנון כבר נכנסו למעגל הלחימה, אחת השאלות המרכזיות כעת היא האם גם החות'ים בתימן יצטרפו לעימות באופן צבאי.

מנהיג תנועת החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, פרסם ב-4 במרץ הודעה שלפיה תנועתו מעורבת במלחמה לצד המשטר האיראני. לדבריו, התנועה "פעילה בכל התחומים, ואצבעה על ההדק בכל הנוגע להסלמה ולפעילות צבאית בכל רגע שהנסיבות יחייבו זאת". עוד טען כי "הקרב המתנהל הוא קרב של האומה כולה".

תנועת "אנצאר אללה" החות'ית נחשבת לאחת מבעלות הברית החשובות ביותר של איראן באזור, ולרכיב מרכזי במה שמכונה "ציר ההתנגדות". מאז תחילת המלחמה הביעה הנהגתה תמיכה מלאה בטהראן והטילה על ארה"ב וישראל את האחריות להסלמה האזורית.

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני
חיל האוויר תקף מאגרי דלק של המשטר האיראני

צוות מגזין אפוק

יום תשיעי ללחימה: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן | דיווח מתעדכן

השרה לביטחון המולדת לעבר, קריסטי נואם, 7 במרץ 2026
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

דורון פסקין

השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"

מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

יוני בן מנחם

בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 במרץ 2024
דיווח: הטלטלה באיראן מעוררת חרדה עמוקה בשלטון הסיני

צוות מגזין אפוק

לפי דיווח בעיתון The Epoch Times, המבוסס על גורמים במערכת הפוליטית בסין, הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במתרחש באיראן לא רק משבר אזורי, אלא איום רעיוני ופוליטי שעלול להדהד גם בתוך גבולותיה. מאחורי הקלעים, כך נטען, מתכנסים בכירי המשטר לדיונים סגורים, הצנזורה מתהדקת, ואנשי צבא נדרשים להצהיר על נאמנותם

הנווט הישראלי הנעדר, רון ארד, בתמונה מהשבי שהועברה לישראל ב-2008 כחלק מעסקת חילופי שבויים
כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה בעומק לבנון בניסיון לאתר ממצאים הקשורים לרון ארד

דורון פסקין

מצה"ל נמסר כי בזירה לא אותרו ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי באזור, הנחשב למעוז חיזבאללה, התפתחו חילופי אש כבדים. אין נפגעים בצד הישראלי

