בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול
יוני בן מנחם | 8 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?
העימות הצבאי בין איראן לבין ארה"ב וישראל התרחב בהדרגה לזירות נוספות במזרח התיכון. בעוד שמיליציות המזוהות עם טהראן בעיראק ובלבנון כבר נכנסו למעגל הלחימה, אחת השאלות המרכזיות כעת היא האם גם החות'ים בתימן יצטרפו לעימות באופן צבאי.
מנהיג תנועת החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, פרסם ב-4 במרץ הודעה שלפיה תנועתו מעורבת במלחמה לצד המשטר האיראני. לדבריו, התנועה "פעילה בכל התחומים, ואצבעה על ההדק בכל הנוגע להסלמה ולפעילות צבאית בכל רגע שהנסיבות יחייבו זאת". עוד טען כי "הקרב המתנהל הוא קרב של האומה כולה".
תנועת "אנצאר אללה" החות'ית נחשבת לאחת מבעלות הברית החשובות ביותר של איראן באזור, ולרכיב מרכזי במה שמכונה "ציר ההתנגדות". מאז תחילת המלחמה הביעה הנהגתה תמיכה מלאה בטהראן והטילה על ארה"ב וישראל את האחריות להסלמה האזורית.
