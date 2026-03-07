ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"
נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום הצהרה מוקלטת והתייחס לשבוע שחלף מאז פתיחת המערכה מול איראן יחד עם ארה"ב.
נתניהו אמר כי "אחרי האסון הגדול של ה-7 באוקטובר החלטתי להוביל שינוי קוטבי. פעולות עוצמתיות בזו אחר זו, פעולות יוזמות ומפתיעות, פעולות שמשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות בינינו לבין אויבינו. ובשיטות אלה הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויביה".
הוא התייחס לסיבות שהובילו ליציאה למבצע: "במבצע עם כלביא שילבנו כוחות עם ארה"ב כדי להרחיק מעל ישראל וארה"ב את הסכנה המיידית. אבל הרודן מטהראן, ח'מינאי, הוא לא שמע לאזהרות של הנשיא טראמפ וגם לא לאזהרות שלי. הוא הורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן ואף להטמין אותן עמוק, עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו