כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"

אורן שלום | 7 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום הצהרה מוקלטת והתייחס לשבוע שחלף מאז פתיחת המערכה מול איראן יחד עם ארה"ב.

נתניהו אמר כי "אחרי האסון הגדול של ה-7 באוקטובר החלטתי להוביל שינוי קוטבי. פעולות עוצמתיות בזו אחר זו, פעולות יוזמות ומפתיעות, פעולות שמשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות בינינו לבין אויבינו. ובשיטות אלה הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויביה".

הוא התייחס לסיבות שהובילו ליציאה למבצע: "במבצע עם כלביא שילבנו כוחות עם ארה"ב כדי להרחיק מעל ישראל וארה"ב את הסכנה המיידית. אבל הרודן מטהראן, ח'מינאי, הוא לא שמע לאזהרות של הנשיא טראמפ וגם לא לאזהרות שלי. הוא הורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן ואף להטמין אותן עמוק, עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

יוני בן מנחם

בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 במרץ 2024
דיווח: הטלטלה באיראן מעוררת חרדה עמוקה בשלטון הסיני

צוות מגזין אפוק

לפי דיווח בעיתון The Epoch Times, המבוסס על גורמים במערכת הפוליטית בסין, הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במתרחש באיראן לא רק משבר אזורי, אלא איום רעיוני ופוליטי שעלול להדהד גם בתוך גבולותיה. מאחורי הקלעים, כך נטען, מתכנסים בכירי המשטר לדיונים סגורים, הצנזורה מתהדקת, ואנשי צבא נדרשים להצהיר על נאמנותם

הנווט הישראלי הנעדר, רון ארד, בתמונה מהשבי שהועברה לישראל ב-2008 כחלק מעסקת חילופי שבויים
כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה בעומק לבנון בניסיון לאתר ממצאים הקשורים לרון ארד

דורון פסקין

מצה"ל נמסר כי בזירה לא אותרו ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי באזור, הנחשב למעוז חיזבאללה, התפתחו חילופי אש כבדים. אין נפגעים בצד הישראלי

נושאת מטוסים אמריקנית במצרי הורמוז, 19 בנובמבר 2019
הקרב על מצר הורמוז: עד כמה ליווי אמריקני באמת יכול להגן על מכליות הנפט?

עידו פוקס

פרופ' שאול חורב, מפקד שייטת הצוללות לשעבר וראש המרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מסביר בריאיון לאפוק על המצב במצר הורמוז ועל האפשרויות העומדות בפני ארה"ב ואיראן סביבו.

תיעוד של תקיפה ישראלית בשדה התעופה מהראבאד בטהרן
טראמפ: "היום איראן תספוג מכה קשה מאוד"

צוות מגזין אפוק

באיראן הותקפו הלילה אתרים צבאיים של המשטר; שר הביטחון לנשיא לבנון: "תעשה ותפעל לפני שאנחנו נעשה עוד יותר" | דיווח מתעדכן

תקיפות צה״ל בדרום לבנון, 6 במרץ 2026
חמישה לוחמי גבעתי נפצעו קשה בקרבת הגבול עם לבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל עדכן כי כחצי מיליון אנשים התפנו עד כה מהדאחיה; חיל האוויר תקף את מפקדת המועצה המבצעת של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

שתפו: