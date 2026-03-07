נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום הצהרה מוקלטת והתייחס לשבוע שחלף מאז פתיחת המערכה מול איראן יחד עם ארה"ב.

נתניהו אמר כי "אחרי האסון הגדול של ה-7 באוקטובר החלטתי להוביל שינוי קוטבי. פעולות עוצמתיות בזו אחר זו, פעולות יוזמות ומפתיעות, פעולות שמשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות בינינו לבין אויבינו. ובשיטות אלה הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויביה".