כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה בעומק לבנון בניסיון לאתר ממצאים הקשורים לרון ארד

כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה באזור העיירה נבי א-שית שבבקעת הלבנון בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר רון ארד.

עם זאת, בהודעה שפורסמה על ידי דובר צה"ל, נמסר כי "בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו. צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל".