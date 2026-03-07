מצה"ל נמסר כי בזירה לא אותרו ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי באזור, הנחשב למעוז חיזבאללה, התפתחו חילופי אש כבדים. אין נפגעים בצד הישראלי
דורון פסקין | 7 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה בעומק לבנון בניסיון לאתר ממצאים הקשורים לרון ארד
כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה באזור העיירה נבי א-שית שבבקעת הלבנון בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר רון ארד.
עם זאת, בהודעה שפורסמה על ידי דובר צה"ל, נמסר כי "בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו. צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל".
לפי סוכנות הידיעות הלבנונית, לאחר שכוח צה"ל שהונחת באזור על ידי מסוקים התגלה, החלו במקום חילופי אש כבדים.לפי הדיווח, צה"ל ביצע לפחות 40 תקיפות אוויריות באזור כדי לחלץ את הכוח מהאזור. סוכנות הידיעות טוענת כי העימות הזה הביא למותם של 26 לבנונים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו