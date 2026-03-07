כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

פרופ' שאול חורב, מפקד שייטת הצוללות לשעבר וראש המרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מסביר בריאיון לאפוק את המצב במצר הורמוז ועל האפשרויות העומדות בפני ארה"ב ואיראן סביבו

עידו פוקס | 7 במרץ 2026 | חדשות | 4 דק׳

הקרב על מצר הורמוז: עד כמה ליווי אמריקני באמת יכול להגן על מכליות הנפט?

מצר הורמוז, המפריד בין איראן לבין עומאן ואיחוד האמירויות, נחשב לאחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר בעולם לתנועת אנרגיה. מדי יום עוברות בו בין 17 ל-21 מיליון חביות נפט – כ-20% מאספקת הנפט העולמית – לצד מכליות גז טבעי נוזלי ממדינות האזור. למרות שרוחבו של המצר מגיע לכ-33 קילומטרים, נתיבי השיט עצמם צרים בהרבה, ומדי יום עוברים בהם עשרות כלי שיט. בשל כך, כל הפרעה לתנועה באזור עלולה להשפיע מידית על שוק האנרגיה העולמי ועל מחירי הנפט.

בעקבות המלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן, מאיימת איראן לסגור את מצרי הורמוז או להגביל את התנועה בהם. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע שהצי האמריקני ילווה מכליות במידת הצורך, במטרה להבטיח את המשך התנועה הימית ולהפחית את הסיכון מפני תקיפות איראניות.

נושאת מטוסים אמריקנית במצרי הורמוז, 19 בנובמבר 2019

נושאת מטוסים אמריקנית במצרי הורמוז, 19 בנובמבר 2019 | צילום: Zachary Pearson- U.S. Navy via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד של תקיפה ישראלית בשדה התעופה מהראבאד בטהרן
טראמפ: "היום איראן תספוג מכה קשה מאוד"

צוות מגזין אפוק

באיראן הותקפו הלילה אתרים צבאיים של המשטר; שר הביטחון לנשיא לבנון: "תעשה ותפעל לפני שאנחנו נעשה עוד יותר" | דיווח מתעדכן

תקיפות צה״ל בדרום לבנון, 6 במרץ 2026
חמישה לוחמי גבעתי נפצעו קשה בקרבת הגבול עם לבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל עדכן כי כחצי מיליון אנשים התפנו עד כה מהדאחיה; חיל האוויר תקף את מפקדת המועצה המבצעת של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, 4 במרץ 2026
טראמפ: "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה; "רודריגז עושה עבודה נהדרת"

אלמוג אמר

בצל הלחימה באיראן, נשיא ארה"ב ציין בפוסט שפרסם כי הנשיאה בפועל של ונצואלה "עושה עבודה נהדרת ועובדת היטב עם נציגי ארה"ב"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
עראקצ'י: "אין בקשה להפסקת אש מצד איראן ואין בקשה למשא ומתן"

אורן שלום

שר החוץ האיראני טען בריאיון לרשת NBC כי ארצו לא חוששת מפלישה אמריקנית: "אנחנו בטוחים שנוכל להתמודד איתם, וזה יהיה אסון גדול עבורם". בנוגע למתקפות על מדינות המפרץ אמר: "תקפנו היכן שהאמריקנים נמצאים. יתכן שהיו נזקים משניים, כפי שקורה בכל מלחמה"

ספינת המלחמה IRIS Dena האיראנית
מה עשו שני מלחים אוסטרלים בצוללת האמריקנית שהטביעה את הפריגטה האיראנית?

דורון פסקין

באוסטרליה דווח על אנשי צוות מקומיים שלקחו חלק בתקיפה מול חופי סרי לנקה. במשרד ההגנה האוסטרלי מיהרו להכחיש קשר לתקיפה וטענו: "התקיפות הצבאיות יזומות ומבוצעות על ידי ארה"ב וישראל – לא אוסטרליה"

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025
נשיא אזרבייג'ן על התקיפה האיראנית: "כתם זה לעולם לא יימחק"

דורון פסקין

כטב"מ איראני פגע הבוקר בנמל התעופה במובלעת נחצ'יבן הסמוכה לגבול בין המדינות. משרד ההגנה האזרי: התקפות אלו לא יישארו ללא מענה". המטכ"ל האיראני האשים את ישראל

שתפו: