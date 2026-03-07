הקרב על מצר הורמוז: עד כמה ליווי אמריקני באמת יכול להגן על מכליות הנפט?

מצר הורמוז, המפריד בין איראן לבין עומאן ואיחוד האמירויות, נחשב לאחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר בעולם לתנועת אנרגיה. מדי יום עוברות בו בין 17 ל-21 מיליון חביות נפט – כ-20% מאספקת הנפט העולמית – לצד מכליות גז טבעי נוזלי ממדינות האזור. למרות שרוחבו של המצר מגיע לכ-33 קילומטרים, נתיבי השיט עצמם צרים בהרבה, ומדי יום עוברים בהם עשרות כלי שיט. בשל כך, כל הפרעה לתנועה באזור עלולה להשפיע מידית על שוק האנרגיה העולמי ועל מחירי הנפט.

בעקבות המלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן, מאיימת איראן לסגור את מצרי הורמוז או להגביל את התנועה בהם. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע שהצי האמריקני ילווה מכליות במידת הצורך, במטרה להבטיח את המשך התנועה הימית ולהפחית את הסיכון מפני תקיפות איראניות.