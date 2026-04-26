נשיא ארה"ב מגביר בהדרגה את הלחץ הכלכלי על איראן, במקביל להמשך היערכות אמריקנית לאפשרות של אופציה צבאית. מנגד, טהראן ממשיכה להתבצר בעמדותיה, תוך הימור כי הלחץ הפנימי בתוך ארה"ב יגבר
יוני בן מנחם | 26 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
הלחץ הכלכלי על איראן גובר; שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם | פרשנות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך בניסיונות למצות את המשא ומתן עם איראן, אף שהשיחות תקועות ולא נרשמה בהן פריצת דרך. במקביל, הוא ממשיך להזרים כוחות צבאיים למזרח התיכון, במטרה לשפר את מוכנותו של צבא ארה"ב לאפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן, כך מסרו גורמים מדיניים בכירים.
לדבריהם, האיראנים ממשיכים לדרוש את הסרת המצור הימי כתנאי להתקדמות במשא ומתן. המסר הזה הודגש גם בדיווח לפנות בוקר של הטלוויזיה הממלכתית באיראן לפיו נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אמר בשיחת טלפון לראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, כי איראן לא תחזור למשא ומתן עם ארה"ב כל עוד יימשך המצור הימי על כלי שיט הנכנסים לנמלים איראניים או יוצאים מהם.
ההצעה שהעבירה איראן בסוף השבוע לארה"ב, באמצעות פקיסטן, לא הייתה מספקת מבחינת הממשל האמריקני, ובעקבות זאת הורה טראמפ לשליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף שלא לצאת לאסלאמאבאד.
