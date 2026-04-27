גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ארה"ב מפעילה לחץ מדיני וכלכלי על ממשלת עיראק, מה שמציב אותה בדילמה מורכבת: אם תיענה לדרישות וושינגטון, היא מסתכנת בעימות פנימי עם המיליציות הפרו-איראניות, בעוד שהתעלמות מהן עשויה לגרור בידוד בין-לאומי

יוני בן מנחם | 27 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הלחץ האמריקני על עיראק לרסן את פעילות המיליציות הפרו איראניות בשטחה | פרשנות

מערכת היחסים בין ארה"ב לעיראק נכנסה בשבועות האחרונים לשלב מתוח ומורכב במיוחד. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי וושינגטון אינה מסתפקת עוד במדיניות של הכלה או ניהול משברים, אלא עוברת לאסטרטגיה של לחץ ישיר, כלכלי, ביטחוני ודיפלומטי, על בגדד – במטרה להשפיע על התנהלותה בזירה האזורית.

במוקד המתיחות עומדת סוגיה מרכזית: השימוש שעושה איראן בשטח עיראק כבסיס לפעילות נגד אינטרסים אמריקניים ונגד מדינות המפרץ. אותם גורמים מציינים כי כ-50% מתקיפות הכטב"מים נגד סעודיה יצאו משטח עיראק, ופגעו במתקנים רגישים, בהם בתי זיקוק ושדות נפט.

תופעה זו מציבה את הממשל העיראקי בפני אתגר אסטרטגי מורכב, בין מחויבותו ליחסים עם וושינגטון לבין השפעתן העמוקה של המיליציות הפרו-איראניות בתוך המדינה.

אנשי מיליציית אל-חשד א-שעבי הפרו-איראנית בעיראק, 2 בדצמבר 2016

אנשי מיליציית אל-חשד א-שעבי הפרו-איראנית בעיראק, 2 בדצמבר 2016 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

