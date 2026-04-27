הלחץ האמריקני על עיראק לרסן את פעילות המיליציות הפרו איראניות בשטחה | פרשנות

מערכת היחסים בין ארה"ב לעיראק נכנסה בשבועות האחרונים לשלב מתוח ומורכב במיוחד. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי וושינגטון אינה מסתפקת עוד במדיניות של הכלה או ניהול משברים, אלא עוברת לאסטרטגיה של לחץ ישיר, כלכלי, ביטחוני ודיפלומטי, על בגדד – במטרה להשפיע על התנהלותה בזירה האזורית.

במוקד המתיחות עומדת סוגיה מרכזית: השימוש שעושה איראן בשטח עיראק כבסיס לפעילות נגד אינטרסים אמריקניים ונגד מדינות המפרץ. אותם גורמים מציינים כי כ-50% מתקיפות הכטב"מים נגד סעודיה יצאו משטח עיראק, ופגעו במתקנים רגישים, בהם בתי זיקוק ושדות נפט.